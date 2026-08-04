Pofoma rescata a un quirquincho andino tras sufrir el ataque de perros en Cochabamba

Cochabamba
RED UNO
Publicado el 04/08/2026 a las 14h53
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Un quirquincho fue rescatado por personal policial luego de ser atacado por una jauría de perros en inmediaciones de un parque infantil en Cochabamba. El ejemplar fue trasladado a un centro de acogida, donde recibe atención veterinaria y permanece en proceso de rehabilitación.

El comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, informó que el rescate se realizó tras una llamada de emergencia recibida por Radio Patrullas 110, que movilizó a efectivos del PAC y de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma).

"A llamado de Radio Patrullas 110, personal de Pofoma se constituye al lugar para trasladar a este quirquincho y ponerlo a resguardo", señaló la autoridad policial.

Presumen que fue trasladado ilegalmente desde otra región

Según Basto, el quirquincho no es una especie propia de Cochabamba, por lo que se presume que alguna persona lo trasladó de manera irregular desde el occidente del país.

"Su origen es Oruro, Potosí y parte de La Paz. Seguramente alguna persona lo trasladó hasta Cochabamba, se escapó y fue atacado por una jauría de perros", explicó.

La autoridad policial indicó que el animal recibió atención médica antes de ser derivado al centro especializado.

Animal en peligro de extinción

Basto recordó que el quirquincho es una especie vulnerable cuya conservación requiere protección y respeto.

"Estos animalitos viven entre cuatro y diez años y están en peligro de extinción, entonces hay que tener mucho cuidado", expresó. Asimismo, lamentó que algunas personas continúen utilizando a esta especie para el consumo de carne o la elaboración de instrumentos musicales con su caparazón.

Veterinarios recuerdan que no son mascotas

La veterinaria responsable del centro de acogida señaló que el ejemplar presenta lesiones leves producto del ataque de los perros y se encuentra en recuperación.

"En la revisión presenta laceraciones leves y está en rehabilitación para posteriormente ser derivado. Estos animales no son mascotas", explicó. La especialista recordó que los quirquinchos cumplen una función importante dentro de los ecosistemas y que su captura, traslado o tenencia en domicilios afecta su supervivencia.

"Es nuestro deber como bolivianos respetarlos. Se estima que este animal escapó de algún domicilio, ya que alguien lo habría traído de forma ilegal", agregó.

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