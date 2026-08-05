Fugan dos brasileños de Palmasola: uno procesado por asesinato y otro por tráfico de armas

Dos ciudadanos brasileños privados de libertad escaparon la madrugada de este miércoles de la cárcel de Palmasola, en un hecho ocurrido tras un corte de energía eléctrica que afectó al recinto penitenciario y sectores aledaños, informó la Dirección General de Régimen Penitenciario.

De acuerdo con un comunicado oficial, la interrupción del suministro eléctrico motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad y el refuerzo de patrullajes internos y externos en coordinación con el Comando Departamental de la Policía.

Durante las verificaciones se detectaron indicios de una evasión en una de las torretas de vigilancia y, tras el llamado general de lista, se confirmó la fuga de Heleno Da Silva Alex, procesado por el delito de asesinato, y Da Silva Fernando Junior, procesado por tráfico de armas.

Según imágenes compartidas por medios de comunicación, la fuga habría sido realizada mediante cuerdas que se encontraban colgadas en la pared de la cárcel.

El director general de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida, explicó que al momento del corte de energía, el control se enfocó en el PC-7, donde se encuentran los reclusos de mayor peligrosidad, pero los brasileños se encontraban temporalmente en el PC-4. Según la autoridad, se solicitaron informes para establecer las razones por las que ambos permanecían en ese sector.

Mérida indicó que se investiga si los dos fugitivos tienen vínculos con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) o Comando Vermelho.

Tras conocerse la fuga, Régimen Penitenciario activó el plan de búsqueda y recaptura en coordinación con la Policía Boliviana. El operativo incluye patrullajes terrestres y sobrevuelos de un helicóptero policial para controlar el perímetro del penal y apoyar las labores de rastreo.

Paralelamente, se inició una investigación para determinar cómo fueron vulneradas las medidas de seguridad e identificar posibles responsabilidades. Mérida advirtió que, si se comprueba negligencia o complicidad de efectivos policiales, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público por el presunto delito de favorecimiento a la evasión.

La autoridad también informó que, por instrucción del ministro de Gobierno, se analiza la implementación de sistemas alternativos de suministro eléctrico, como paneles solares o generadores, para evitar que futuros cortes de energía comprometan la seguridad del penal.