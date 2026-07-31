Pese a la crisis por los bloqueos, el Gran Poder prevé mayor participación con más de 95 mil danzantes

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Publicado el 31/07/2026 a las 15h14
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A pesar de los bloqueos y movilizaciones que durante semanas golpearon la economía y afectaron la organización de diferentes actividades en el país, la festividad del Señor Jesús del Gran Poder apunta a superar las expectativas. El presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, Juan Ichuta, aseguró que, lejos de disminuir la participación, este año se prevé una mayor cantidad de fraternos y espectadores.

Ichuta explicó que los bloqueos fueron el único inconveniente que enfrentó la organización de la entrada, pero afirmó que ese episodio quedó atrás y que ahora la expectativa está centrada en la reactivación económica y la fe de miles de bailarines.

"No ha habido inconvenientes. Gracias a la bendición de nuestro Señor Jesús del Gran Poder solamente los bloqueos y las marchas nos han perjudicado en su debido momento. Sin embargo, queremos olvidar ese momento feo que hemos pasado. Queremos empezar una nueva etapa manifestando nuestra fe y devoción. Mañana se va a reactivar económicamente el departamento de La Paz y vamos a compartir con la población nuestra riqueza cultural y folclórica", sostuvo.

El dirigente señaló que la cantidad de fraternidades autorizadas se mantiene en 74 al igual que la gestión pasada. Sin embargo, reveló que durante los últimos días la organización tuvo la noticia de que se presentarán más bailarines.

"El domingo de la entrada hemos tenido la sorpresa de que, en vez de disminuir, ha aumentado la cantidad de componentes y el día de mañana estoy seguro de que va a seguir aumentando porque mucha gente está llegando del exterior y también del interior del país", afirmó.

La gestión 2025 cerró con 95.000 danzantes, una cifra que podría ser superada este año. No obstante, Ichuta aclaró que el número oficial se conocerá al finalizar la entrada, cuando el equipo encargado registre a todos los participantes en el punto de partida.

La entrada del Gran Poder comenzará el 1 de agosto a las 08:00, con la participación de 74 fraternidades legalmente autorizadas. Entre ellas 23 morenadas.

 

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