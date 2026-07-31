La historia detrás de la bandera paceña tiene un protagonista olvidado

Cultura
ABI
Publicado el 31/07/2026 a las 14h03
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Cada 31 de julio, miles de paceños izan la bandera rojo punzó y verde esmeralda. Pocos conocen que, según el historiador Randy Chávez, el hombre que la creó fue Manuel Victorio García Lanza, quien terminó decapitado por las fuerzas realistas y hoy casi no recibe homenajes.

Manuel Victorio García Lanza. | Foto: Ilustración Pastoral Social Cáritas Coroico. "La mayoría conoce la bandera paceña, pero pocos saben quién la creó", afirmó Chávez en entrevista con ABI.

El investigador atribuye la creación del símbolo departamental a Manuel Victorio García Lanza, uno de los protagonistas de la Revolución del 16 de Julio de 1809 y hermano de Gregorio García Lanza, integrante de la Junta Tuitiva.

Según el historiador, el protomártir permaneció en la lucha incluso después de la llegada de las tropas realistas comandadas por José Manuel de Goyeneche. Tras la resistencia en Chicaloma, intentó escapar hacia Brasil, aunque fue capturado en el río Huari.

"Lo ejecutaron y le cortaron la cabeza. Después la exhibieron en Coroico, donde había nacido. ¿Se le rinde algún homenaje? No", lamentó Chávez, quien considera que la figura de Manuel Victorio García Lanza quedó relegada pese a su aporte.

La historia tradicional sostiene que la bandera de La Paz fue creada por los revolucionarios del 16 de julio de 1809 y que el prócer José Miguel Lanza la difundió durante la Guerra de la Independencia. Está compuesta por dos franjas horizontales de igual tamaño: rojo punzó en la parte superior y verde esmeralda en la inferior.

Chávez sostiene que Manuel Victorio García Lanza concibió la bandera que identificó al movimiento revolucionario paceño. Esa versión encuentra respaldo en una resolución departamental de 2006, que declaró oficiales los colores rojo punzó y verde esmeralda y recordó el primer enarbolamiento de la enseña revolucionaria por el protomártir paceño.

El investigador explicó que el significado original de los colores también suele pasar desapercibido. Señaló que el rojo punzó representaba la fuerza y la decisión de rebelarse frente a la opresión, mientras que el verde esmeralda simbolizaba la esperanza, de acuerdo con la tradición heráldica.

"Cuando nace la República cambian los significados. El rojo pasa a representar la sangre de los héroes y el verde la riqueza natural. Esos no eran los sentidos que le dieron los paceños cuando crearon su bandera", afirmó.

La Bandera de La Paz, con sus característicos colores rojo punzó y verde esmeralda. | Foto: RRSS.También recordó que la resolución de 2006 reglamentó el uso de los colores oficiales de la bandera paceña. Hasta entonces, distintas normas disponían que la población exhibiera la bandera, aunque no precisaban las tonalidades, lo que dio lugar al uso de diferentes matices de rojo y verde.

El Día de la Bandera Paceña se conmemora cada 31 de julio desde 2008, cuando el entonces Honorable Consejo Departamental instituyó la fecha en homenaje a la enseña nacida durante la Revolución de 1809.

Para Chávez, la efeméride también representa una oportunidad para reconocer a Manuel Victorio García Lanza, cuya historia, afirma, permanece en un segundo plano pese a su papel en uno de los símbolos más representativos del departamento.

 

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