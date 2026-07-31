Fuertes vientos provocan caída de árboles en Cochabamba y movilizan a equipos de emergencia

Cochabamba
ABI
Publicado el 31/07/2026 a las 18h38
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Los fuertes vientos registrados este viernes en la ciudad de Cochabamba, con ráfagas superiores a los 52 kilómetros por hora, provocaron la caída de árboles en distintos puntos de la urbe y movilizaron a personal de emergencia para atender los incidentes.

El director de Medio Ambiente de la Alcaldía de Cochabamba, Elvis Gutiérrez, informó que se reportó la caída de varios árboles y que las labores de atención se realizan de manera coordinada entre la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), Bomberos y la Dirección de Medio Ambiente.

La autoridad explicó que muchos árboles presentan un aparente buen estado, pero internamente se encuentran deteriorados por procesos de putrefacción, por lo que deben ser retirados para prevenir accidentes.

Uno de los incidentes ocurrió cuando un árbol cayó sobre un vehículo, por lo que efectivos de Bomberos utilizaron herramientas especializadas para retirar el tronco y restablecer la circulación.

Ante las condiciones climáticas, las autoridades recomendaron a conductores y peatones extremar precauciones, evitar estacionar vehículos bajo árboles o estructuras inestables y mantenerse atentos a la información oficial.

Por su parte, el responsable departamental del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Erick Sosa, explicó que el fenómeno responde al intercambio de aire frío proveniente de la cordillera del Tunari con aire caliente de la parte plana del valle.

Asimismo, el Senamhi emitió un aviso meteorológico por vientos moderados, temporalmente fuertes, para este viernes en sectores de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Tarija, con velocidades de entre 30 y 70 kilómetros por hora, según la región.

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