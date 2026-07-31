Sagarnaga comienza el Tour Bolivia 2026 en Sacaba

Cochabamba forma parte de la gira nacional que desarrollará la AsociaciónSagarnaga en Bolivia.

Es más, Sacaba se erige como el punto de partida de la expedición que emprenden los músicos franceses y suizos por el territorio nacional.

La población del valle alto cochabambino acogerá el recital el domingo a partir de las 19:00, y el lunes el grupo se presentará en el icónico teatro José María Achá (19:00).

Después, Sagarnaga se trasladará a Sucre para deleitar con su música a los chuqisaqueños en el Gran Teatro Mariscal.

En total son 13 los recitales que tienen en cartelera hasta el miércoles 19 de agosto, fecha en que bajarán el telón en el Teatro de la Cultura, en Tarija.

Historia

La Asociación Sagarnaga fue creada en 1987 con el propósito de difundir en Europa la música de los Andes y especialmente la de Bolivia. Nace esta inquietud gracias a los embajadores de la música boliviana, como era para entonces el conjunto folklórico Los Jairas.

Los integrantes de referido conjunto, eran músicos de alta categoría, como Gilbert Favre suizo (gringo bandolero) ,Ernesto Cavour, Julio Godoy, Yayo Joffre y Alfredo Dominguez.

Luego de la separación de los Jairas en el año 1973, a iniciativa de Gilbert Favre y Jean Vidaillac se forma el conjunto folklórico Los Gringos, con el mismo estilo de Los Jairas, haciendo dos giras por Bolivia (1974 y 1986). A su retorno a Europa, en 1987, Jean Vidaillac y Gilbert Favre deciden abrir la primera escuela de música boliviana denominado “Asociación Sagarnaga”.