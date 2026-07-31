Saucedo dejará presidencia del TSJ y llama “mentiroso” al Gobierno

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, a tiempo de anunciar que dejará el cargo en noviembre próximo - aunque seguirá siendo magistrado- reprochó que el Ejecutivo ni el legislativo haya tomado en cuenta al Órgano Judicial y su demanda de un mayor presupuesto al aprobar y promulgar el Presupuesto General del Estado 2026 reformulado.

Visiblemente molesto, Saucedo señaló que dejará la presidencia sin haber cumplido su propósito de avanzar en el desarrollo tecnológico del TSJ y, sobre todo, lograr una mejora presupuestaria, según reporte de Urgente.bo.

“Están a punto de aprobar el Presupuesto General que no le toma en cuenta el Órgano Judicial, no les interesa”, señaló y cuestionó de que se hable de una reforma judicial si “no toman en cuenta” a ese poder del Estado.

El pasado 24 de julio, autoridades del Gobierno, representantes del legislativa y las altas autoridades judiciales - entre ellas Saucedo- acordaron impulsar y aprobar una Ley que permita una mayor inyección de recursos económicos al Órgano Judicial.

Proyecto de ley

Precisamente Romer Saucedo señaló que, en concreto, se acordó enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para modificar una norma vigente desde 1923 y permitir una inyección de recursos al sistema de justicia, que atraviesa una emergencia presupuestaria.

Saucedo aseguró ayer que la Ley debía estar promulgada hasta el próximo 6 de agosto y presagió que no se cumplirá el acuerdo.

En ese sentido, afirmó que ya no dialogará con autoridades del Gobierno ya que son unos “mentirosos”

“Son mentirosos, usted no puede hablar con los mentirosos (...) Sentarse a charlar con mentirosos ya no nos da”, aseveró.

Semanas atrás, cabe recordar, el Órgano Judicial amenazó con parar sus actividades en demanda de un mayor presupuesto, lo que derivó en las mesas de diálogo con el Gobierno y el Legislativo.