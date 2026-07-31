El dólar rebasa los Bs 12 y el BCB solo intervendrá si existe una “sobrerreacción” en la cotización

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció ayer la aprobación de un Reglamento de Compra y Venta de Dólares, mediante el cual el ente emisor contará un mecanismo para evitar la “sobrerreacción” en la variación del tipo de cambio oficial en el país, según Erbol.

El anuncio se hace cuando el tipo de cambio ha experimentado un alza sostenida desde su implementación hace un mes y, además, han surgido expresiones de preocupación de parte de sectores sociales, económicos y políticos sobre la tendencia.

El presidente del BCB, David Espinoza, aclaró que no se están implementando bandas para controlar la variación del dólar. Es decir, no habrá “pisos ni techos”, sino un mecanismo que se analizará en función de un “tipo de cambio real” de la moneda.

“Cuando intervengamos va a ser una clara señal de que el Central ha visto que hay una sobrerreacción en la evolución de ese tipo de cambio y eso tenemos que corregir”, señaló Espinoza.

El presidente del BCB no precisó cuándo se daría esta intervención, pero anticipó que podría ser “muy pronto”, de acuerdo con la evolución del tipo de cambio.

De todas maneras, aseguró que el Banco Central comunicará al respecto. “No estamos diciendo que vamos a estabilizar el tipo de cambio, sino evitar sobrereacción”, enfatizó.

Otro chip

Asimismo, Espinoza pidió a la población quitarse el chip de que el tipo de cambio tiene que bajar, porque en realidad debe oscilar.

¿Cómo funciona?

David Espinoza explicó que la revolución habilita en realidad dos mecanismos para la intervención en el mercado de dólares.

El primer mecanismo es la compra y venta de dólares. Explicó que el “Banco Central va a vender dólares a un tipo de cambio y los bancos vendrán, harán su oferta y se adjudican”.

El segundo es de subasta, el cual consiste en que los bancos ofrezcan una cotización para llevar adelante la compra y la venta de los dólares.

Aclaró que este segundo mecanismo no se utilizaría aún, pero está habilitado.

El presidente del BCB aseguró que, tomando en cuenta los montos que se transan en el mercado cambiario, el ente emisor podrá intervenir “sin dificultad”.

Cotización

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la cotización oficial del dólar para este viernes 31 de julio, la cotización oficial asciende a Bs 12,15, superando la barrera de los Bs 12.