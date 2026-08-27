Presidente de Cainco alerta que dos precios para el diésel incentivan el mercado negro

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, advirtió ayer que mantener dos precios para el diésel: uno general y para grandes consumidores, puede incentivar el mercado negro y la corrupción en el país.

El líder de la Cainco alertó sobre este riesgo en medio del rechazo de diferentes sectores al Decreto Supremo 5676 del “dieselazo”, que elevó el precio al doble para los grandes consumidores y las instituciones estatales.

Frente a ese escenario, el dirigente empresarial planteó reemplazar el esquema de precios diferenciados por mecanismos de focalización, como bonos dirigidos a los sectores vulnerables que requieran apoyo.

“Lo que hay que buscar son mecanismos de focalización de bonos por otros mecanismos, no tener dos precios porque incentiva al mercado negro y la corrupción”, sostuvo el ejecutivo al ser consultado sobre el tema, según un reporte de Unitel.

La norma, que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores y de Bs 9,80 para el resto de los usuarios, es rechazada por diferentes sectores del aparato productivo, que piden su abrogación.

En esta línea, Antelo también consideró que el decreto no alcanzó el objetivo para el que fue planteado y señaló que debe ser revisado, agregando que la preocupación no se limita al mecanismo de precios, sino que también alcanza la disponibilidad del combustible

“Compartimos la preocupación de los sectores, el decreto no cumplió el objetivo. Sí es necesario abrogarlo, derogarlo, cambiarlo, modificarlo, pero debe haber abastecimiento, debe haber un sinceramiento de precio y debe solucionarse de manera urgente”, resaltó.

El dirigente empresarial también pidió que las decisiones sobre el combustible incorporen las recomendaciones de los sectores productivos, más allá de la socialización del decreto, así como, también instó a evitar un esquema de “prueba y error”.

El plan de Loza

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, informó que presentará una propuesta al Gobierno para que importe petróleo crudo y se refine en Bolivia, para disminuir así los costos para la gasolina y el diésel, además de eliminar las filas.

El anuncio lo realizó a través de un programa en la Radio Kawsachun Coca, en el trópico de Cochabamba, donde aseguró que es una propuesta que había surgido desde el Gobierno Departamental.