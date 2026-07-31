Irán dice que países que apoyen a EEUU tendrán una dura réplica

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) amenazó ayer con una “dura respuesta” contra los países que colaboren con Estados Unidos en la región y ratificó que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras continúen los bombardeos y la presencia estadounidense en la zona, según un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB.

De acuerdo con el comunicado, las autoridades iraníes advirtieron que cualquier país que apoye a Washington enfrentará represalias si mantiene esa posición. “Los países que presten ayuda al agresor recibirán una dura respuesta si no corrigen su comportamiento”, sostuvo la IRGC en el mensaje reproducido por la emisora estatal.

La Guardia Revolucionaria también reivindicó el control iraní sobre el paso marítimo estratégico. “El estrecho de Ormuz es nuestra tierra, y los marineros de la Armada de la Guardia Revolucionaria tienen el control absoluto sobre él. No permitiremos que un extraño que ha llegado desde miles de kilómetros de distancia interfiera”, expresó el comunicado.

En ese contexto, la IRGC reiteró que “el estrecho de Ormuz no podrá reabrirse mientras continúen las exageraciones, las amenazas y la injerencia de las autoridades estadounidenses en los movimientos marítimos de la región”. El texto añadió que las amenazas y las operaciones militares de Estados Unidos “solo agravarán la situación”..

La organización militar también insistió en un nuevo mensaje de advertencia contra Washington. “Con la ayuda de Dios Todopoderoso, el agresor será castigado hoy”, afirmó en declaraciones difundidas por la radio y la televisión oficiales.

En paralelo al comunicado del régimen Irán, las defensas antiaéreas de Jordania derribaron cinco misiles lanzados desde Irán, según informó el portavoz de las Fuerzas Armadas jordanas a la agencia estatal Petra, pocas horas después de que Estados Unidos anunciara una nueva ofensiva contra objetivos iraníes en represalia por un ataque contra una base militar estadounidense en territorio jordano.

El Comando Central de Estados Unidos informó en una publicación en redes sociales que completó “una intensa oleada de ataques contra Irán”. Según el comunicado, la operación se extendió durante más de dos horas y alcanzó “decenas” de objetivos pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, entre ellos centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, además de posiciones costeras de vigilancia y defensa.