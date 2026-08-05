Papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú

El pontífice de la Iglesia Católica estará del 6 al 8 de noviembre en Uruguay, del 8 al 11 en Argentina y el resto de la gira en Perú, donde vivió dos décadas como misionero y donde visitará la ciudad de Chiclayo (en el noroeste), de la que fue obispo, informó el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

En la primera etapa de este viaje, León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida. La segunda lo llevará a Buenos Aires, Córdoba. Mientras la tercera incluirá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, del 11 al 17 de noviembre.

Regreso a Perú

Esta extensa gira por Latinoamérica, con doce días y diez ciudades, supera el récord anterior del viaje a África en abril.

El papa León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos) regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos.

Argentina y Uruguay, adonde no fue Francisco

Además, el papa viajará a dos países que no visitó Francisco en sus doce años de pontificado: Argentina y Uruguay.

El viaje a Uruguay, la nación con la tasa católica más baja de toda Latinoamérica (algo más del 30 %), se producirá 40 años después de la visita de Juan Pablo II en 1987 y 1988.