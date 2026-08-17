China anuncia la visita del canciller de Chile

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Deutsche Welle
Publicado el 17/08/2026 a las 18h44
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China anunció este lunes que el ministro de Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, visitará el país entre el 18 y el 22 de agosto, un viaje durante el que ambas partes abordarán sus relaciones bilaterales y asuntos internacionales y regionales de interés común, con el objetivo de profundizar la cooperación.

El anuncio llega justo cuando comienza una visita oficial de ocho días al país por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

"China espera intercambiar puntos de vista con Chile sobre las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales y regionales de interés común, ampliar los consensos y profundizar la cooperación", afirmó hoy el portavoz de la Cancillería china Lin Jian en una rueda de prensa rutinaria.

Lin destacó que Chile es un país "clave" para China en América Latina y Asia-Pacífico y recordó que fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, en 1970.

 

“Socio fundamental”

Pérez Mackenna, que viajará invitado por su homólogo chino, Wang Yi, llegará al país días después de calificar a China de "socio fundamental" para Chile y destacar el "interés estratégico de largo plazo" de Santiago en sus relaciones con el gigante asiático.

Ambos países conmemoran este año dos décadas de la entrada en vigor de su Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado en 2005, el primero que China suscribió con un país latinoamericano.

China tiene una importancia creciente en la región y es el principal socio comercial de Chile y el intercambio entre ambos países alcanzó los 65.332 millones de dólares en 2025, con un superávit para el país sudamericano superior a los 14.300 millones de dólares.

La visita del canciller servirá además de antesala al viaje previsto del presidente chileno, José Antonio Kast, a China para participar en noviembre en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Shenzhen (sur).

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