Gobierno de Cuba reporta un nuevo apagón nacional

Cuba sufrió el domingo un nuevo apagón nacional de su red eléctrica, informó este lunes la empresa estatal de energía en una publicación en redes sociales.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) dijo que hubo una "desconexión total" del sistema eléctrico nacional, sumiendo al país, incluida La Habana, en la oscuridad.

Cuando las luces se apagaron repentinamente en toda la capital cubana, los residentes que estaban en las calles para buscar algo de alivio por el calor del verano se lamentaron por una nueva caída de la red eléctrica.

La isla ha sufrido persistentes cortes de energía debido al envejecimiento de sus plantas y a un embargo energético de Estados Unidos que detuvo las entregas regulares de combustible, necesario para abastecer las centrales eléctricas.

Este es el último de una serie de colapsos totales de la red eléctrica. Apenas 24 horas antes, cinco de las 15 provincias del país se quedaron a oscuras.

Desde que comenzó el año, la isla de 9,4 millones de habitantes ha registrado seis apagones generalizados. Desde finales de 2024, los cortes masivos suman 11.

La Habana acusa a Washington de ser responsable de la situación crítica del sistema eléctrico, mientras que Estados Unidos considera que la crisis energética cubana se debe a una mala gestión económica interna.