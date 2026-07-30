La nueva vida de Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef

Cultura
INFOBAE
Publicado el 30/07/2026 a las 8h38
ESCUCHA LA NOTICIA

La imagen de Elba Rodríguez sosteniendo el trofeo de la primera edición de MasterChef Argentina sigue vigente para miles de espectadores que en 2014 la vieron llegar a la final y consagrarse campeona. Doce años después, la cocinera rememora ese momento como un punto de inflexión que transformó su vida personal y profesional, y lo comparte con sus seguidores en redes sociales a través de un mensaje lleno de gratitud y emoción: “Felices 12 años. ¡Si! De esta gran final donde mi vida personal y profesional cambió de rumbo. Las oportunidades a veces pasan una sola vez y decidí arriesgarme a eso nuevo, pero lo apasionante que era cocinar delante de cámara”.

El recuerdo de aquella noche televisiva no solo marca el inicio de su trayectoria pública, sino también el valor simbólico de convertirse en la primera ganadora argentina del reality gastronómico emitido por Telefe. La consagración de Elba en MasterChef representó para ella mucho más que un premio: fue la validación de un camino recorrido con esfuerzo y modestia, donde la cocina pasó de ser un acto cotidiano de amor familiar a una pasión reconocida.

Elba nació en una familia de inmigrantes bolivianos que se asentó en la Argentina en busca de mejores oportunidades. Su padre se dedicaba a la albañilería y su madre ama de casa, una mujer que tuvo que enfrentar desafíos desde muy pequeña: “Mi mamá no fue a la escuela. A los 9 años empezó primer grado y los chicos la discriminaban porque era grande. Yo me siento orgullosa de lo que viví y de lo que estoy viviendo. Mis padres me hacen ser luchadora”, recordó Elba en una entrevista.

Desde la infancia, Elba se vio atravesada por las tradiciones culinarias de sus raíces. La gastronomía típica boliviana formó parte de su vida cotidiana y fue el primer puente afectivo con su cultura de origen. Los valores que le transmitieron sus padres -el esfuerzo, la superación y la dignidad- la acompañaron.

Antes de alcanzar la notoriedad, ya había elegido un camino profesional orientado al cuidado y la ayuda: estudió la licenciatura en enfermería.

La cocina era, hasta entonces, un ámbito íntimo reservado a la familia y los amigos. Elba disfrutaba preparar platos bolivianos y argentinos, convirtiendo cada comida en una celebración y un acto de cariño. Fue ese amor por cocinar para los suyos el que la impulsó a dar el salto cuando surgió la convocatoria para el reality: “Si puedo cocinar con amor para toda mi familia, ¿por qué no en un reality?”, pensó al ver la posibilidad de participar en MasterChef.

Elba no dudó ante la oportunidad: “Cuando vi que buscaban participantes dije: ‘Es mi oportunidad’”. Con 24 años, se presentó a la primera temporada del reality culinario y rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público por su perfil sencillo y su destreza en la cocina. Su plato estrella, la sopa de maní, fue decisivo en la gran final y se transformó en un símbolo de identidad.

Elba recuerda con afecto y reconocimiento a quienes la acompañaron en el proceso: “Cada plato, consejo y desafío estaban estos grosos que guiaron mi camino ¡infinitas gracias!”. El triunfo en MasterChef no solo le otorgó visibilidad, sino que abrió nuevas puertas.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Irán dice que países que apoyen a EEUU tendrán una dura réplica
2
Donald Trump dice que EEUU será como Ceuta si ganan los demócratas
3
Para Hadad, fundador de Infobae, la IA ya atraviesa redacciones, pero pide cautela
4
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA
5
Saucedo dejará presidencia del TSJ y llama “mentiroso” al Gobierno

Lo más compartido

1
Ley corta quitará a las gobernaciones el peso de pagar prediarios, bono de vacunación y diplomas de bachiller
2
El dólar rebasa los Bs 12 y el BCB solo intervendrá si existe una “sobrerreacción” en la cotización
3
La historia detrás de la bandera paceña tiene un protagonista olvidado
4
Incendios forestales en España y Francia se estabilizan, pero lo peor podría estar por venir
5
Hallan los cuerpos decapitados de dos hombres en Yapacaní

Más en Cultura

31/07/2026
La historia detrás de la bandera paceña tiene un protagonista olvidado
Cada 31 de julio, miles de paceños izan la bandera rojo punzó y verde esmeralda. Pocos conocen que, según el historiador Randy Chávez, el hombre que la creó...
Ver más
31/07/2026
Sagarnaga comienza el Tour Bolivia 2026 en Sacaba
Cochabamba forma parte de la gira nacional que desarrollará la AsociaciónSagarnaga en Bolivia.
Ver más
Cochabamba se tiñe de negro por la llegada de más de un centenar de tunos, quienes invaden la ciudad desde hoy para ser partícipes del Encuentro Internacional de Tunas Universitarias, que levanta...
Ver más
30/07/2026
Cochabamba acoge el Encuentro Internacional de Tunas Universitarias
Artistas nacionales e internacionales toman parte desde mañana de la 1ª Bienal Internacional de Escultura, Dibujo y Pintura, que se desplegará en la comunidad de Mondragón, distante a 25 kilómetros...
Ver más
29/07/2026
Artistas nacionales e internacionales se reúnen en la Bienal de Arte en Potosí
Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los periodistas y escritores más cercanos al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, murió a los 94 años en Bogotá, reportaron sus parientes a la prensa local.
Ver más
29/07/2026
Muere el escritor Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los últimos amigos de García Márquez
La literatura nace de todo aquello que encuentra en la putrefacción su destino indefectible. Un enunciado semejante pulsa el corazón viscoso y delator de los cuentos de la boliviana Giovanna Rivero (...
Ver más
27/07/2026
“Un resplandor”, de Giovanna Rivero
En Portada
31/07/2026 País
Dictan detención domiciliaria y fianza de Bs 100.000 para Medinaceli
Tras una audiencia de medidas cautelares, este viernes, el juzgado sexto de anticorrupción de La Paz ha dispuesto detención domiciliaria para el exministro de...
vista
31/07/2026 País
Lara dice que la seguridad en Santa Cruz "está abandonada" y apunta a Sokol y Oviedo
El vicepresidente Edmand Lara reprochó la ola de violencia que golpea a Santa Cruz, cuestionó a las "autoridades locales", afirmó que la seguridad en este...
vista
31/07/2026 Economía
Dólar flexible, quitar la subvención, entre otros: Las condiciones que puso el FMI para Bolivia
El economista Ramiro Cavero explicó que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están condicionados al cumplimiento de metas fiscales,...
vista
31/07/2026 País
Bolivia y el estado de Mato Grosso acuerdan iniciar estudios para un nuevo corredor vial
El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, participarán este viernes en la firma del Convenio Marco de Cooperación...
vista
31/07/2026 Economía
El dólar rebasa los Bs 12 y el BCB solo intervendrá si existe una “sobrerreacción” en la cotización
El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció ayer la aprobación de un Reglamento de Compra y Venta de Dólares, mediante el cual el ente emisor contará un...
vista
31/07/2026 Mundo
Italia cierra la frontera marítima y aérea con España en pleno choque por la crisis en Ceuta
Las autoridades de Italia han ordenado este viernes el cierre de la frontera marítima y aérea con España, en pleno choque diplomático entre ambos países por la...
vista
Actualidad
El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada a favor de Ollanta Humala y...
Ver más
31/07/2026 Mundo
Ollanta Humala saldrá de prisión: TC aprueba habeas corpus a favor de expresidente
La crisis en la ciudad española de Ceuta por la llegada de miles de migrantes irregulares desde Marruecos es "terrible...
Ver más
31/07/2026 Mundo
Donald Trump dice que EEUU será como Ceuta si ganan los demócratas
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este viernes que más de 2.500 niños han muerto...
Ver más
31/07/2026 Mundo
UNICEF denuncia más de 2.500 niños muertos y heridos en la guerra en Irán
Cerca de 50 mil inmigrantes, en su inmensa mayoría de nacionalidad marroquí, han entrado de manera irregular en Ceuta...
Ver más
31/07/2026 Mundo
Recuperados 57 cadáveres en las aguas de Ceuta tras la entrada de 50 mil migrantes irregulares
Deportes
El FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto de Gianni Infantino para vender a privados derechos comerciales y eventos...
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
El fútbol asiático se unió al bloque de rechazo y sumó otro revés para el proyecto de Infantino en FIFA: cómo está el mapa de votos
El principal asesor de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, emitió un comunicado explicando su decisión de dimitir.
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA
Bolívar venció a Gremio por 1-0 ayer en Porto Alegre, Brasil, y se clasificó a los octavos de final de la Copa...
Ver más
31/07/2026 Fútbol
Bolívar triunfa en Brasil y avanza a los octavos de final de la Sudamericana
Bolívar se enfrentará con Gremio hoy en Porto Alegre, Brasil, en el partido de revancha de los octavos de final de la...
Ver más
30/07/2026 Fútbol
Bolívar busca hoy el pase a la Copa Sudamericana ante Gremio en Brasil en los playoffs
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en...
Ver más
27/07/2026 Medio Ambiente
El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia
Doble Click
Cada 31 de julio, miles de paceños izan la bandera rojo punzó y verde esmeralda. Pocos conocen que, según el...
Ver más
31/07/2026 Cultura
La historia detrás de la bandera paceña tiene un protagonista olvidado
Karol G ya tiene listo su próximo proyecto discográfico. La artista colombiana ha confirmado el lanzamiento de 'No Me...
Ver más
31/07/2026 Música
Karol G anuncia su nuevo disco: 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' llega el 7 de agosto
Cochabamba forma parte de la gira nacional que desarrollará la AsociaciónSagarnaga en Bolivia.
Ver más
31/07/2026 Cultura
Sagarnaga comienza el Tour Bolivia 2026 en Sacaba
Cochabamba se tiñe de negro por la llegada de más de un centenar de tunos, quienes invaden la ciudad desde hoy para ser...
Ver más
30/07/2026 Cultura
Cochabamba acoge el Encuentro Internacional de Tunas Universitarias