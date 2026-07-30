La nueva vida de Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef

La imagen de Elba Rodríguez sosteniendo el trofeo de la primera edición de MasterChef Argentina sigue vigente para miles de espectadores que en 2014 la vieron llegar a la final y consagrarse campeona. Doce años después, la cocinera rememora ese momento como un punto de inflexión que transformó su vida personal y profesional, y lo comparte con sus seguidores en redes sociales a través de un mensaje lleno de gratitud y emoción: “Felices 12 años. ¡Si! De esta gran final donde mi vida personal y profesional cambió de rumbo. Las oportunidades a veces pasan una sola vez y decidí arriesgarme a eso nuevo, pero lo apasionante que era cocinar delante de cámara”.

El recuerdo de aquella noche televisiva no solo marca el inicio de su trayectoria pública, sino también el valor simbólico de convertirse en la primera ganadora argentina del reality gastronómico emitido por Telefe. La consagración de Elba en MasterChef representó para ella mucho más que un premio: fue la validación de un camino recorrido con esfuerzo y modestia, donde la cocina pasó de ser un acto cotidiano de amor familiar a una pasión reconocida.

Elba nació en una familia de inmigrantes bolivianos que se asentó en la Argentina en busca de mejores oportunidades. Su padre se dedicaba a la albañilería y su madre ama de casa, una mujer que tuvo que enfrentar desafíos desde muy pequeña: “Mi mamá no fue a la escuela. A los 9 años empezó primer grado y los chicos la discriminaban porque era grande. Yo me siento orgullosa de lo que viví y de lo que estoy viviendo. Mis padres me hacen ser luchadora”, recordó Elba en una entrevista.

Desde la infancia, Elba se vio atravesada por las tradiciones culinarias de sus raíces. La gastronomía típica boliviana formó parte de su vida cotidiana y fue el primer puente afectivo con su cultura de origen. Los valores que le transmitieron sus padres -el esfuerzo, la superación y la dignidad- la acompañaron.

Antes de alcanzar la notoriedad, ya había elegido un camino profesional orientado al cuidado y la ayuda: estudió la licenciatura en enfermería.

La cocina era, hasta entonces, un ámbito íntimo reservado a la familia y los amigos. Elba disfrutaba preparar platos bolivianos y argentinos, convirtiendo cada comida en una celebración y un acto de cariño. Fue ese amor por cocinar para los suyos el que la impulsó a dar el salto cuando surgió la convocatoria para el reality: “Si puedo cocinar con amor para toda mi familia, ¿por qué no en un reality?”, pensó al ver la posibilidad de participar en MasterChef.

Elba no dudó ante la oportunidad: “Cuando vi que buscaban participantes dije: ‘Es mi oportunidad’”. Con 24 años, se presentó a la primera temporada del reality culinario y rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público por su perfil sencillo y su destreza en la cocina. Su plato estrella, la sopa de maní, fue decisivo en la gran final y se transformó en un símbolo de identidad.

Elba recuerda con afecto y reconocimiento a quienes la acompañaron en el proceso: “Cada plato, consejo y desafío estaban estos grosos que guiaron mi camino ¡infinitas gracias!”. El triunfo en MasterChef no solo le otorgó visibilidad, sino que abrió nuevas puertas.