Rodrigo Paz: "El Gran Poder demuestra el verdadero empuje de nuestro pueblo"

El presidente Rodrigo Paz arribó este sábado al palco oficial de la entrada del Gran Poder 2026, en la ciudad de La Paz. Paz afirmó que esta festividad demuestra el verdadero "empuje" del país, pese a los momentos difíciles, y que "es el punto donde la fe y la devoción se une con el desarrollo de La Paz y de toda Bolivia".

"El gran poder es una celebración de fe y devoción y a la vez es un fenómeno socioeconómico que demuestra el verdadero empuje de nuestro pueblo", dijo Paz desde sus redes sociales.

El mandatario resaltó el movimiento económico que genera esta festividad, que supera los $us 57 millones. Además, destacó que el Gran Poder es el sustento de más de 200.000 familias y que representa el punto de encuentro entre la fe, la cultura y el desarrollo paceño y del país.

"Esta festividad es el sustento de más de 200.000 familias que trabajan de manera directa e indirecta, y es el reflejo vivo de nuestras identidades culturales. Es el punto donde la fe y la devoción se une con el desarrollo de La Paz y de toda Bolivia".

Paz arribó al palco oficial cerca de las 15:30, acompañado por su esposa y sus hijas, para participar de la festividad que reúne a 74 fraternidades folclóricas.