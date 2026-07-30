Cochabamba acoge el Encuentro Internacional de Tunas Universitarias

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 30/07/2026 a las 8h40
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Cochabamba se tiñe de negro por la llegada de más de un centenar de tunos, quienes invaden la ciudad desde hoy para ser partícipes del Encuentro Internacional de Tunas Universitarias, que levanta telón esta tarde con el concurso de 11 agrupaciones.

Tunas de Colombia, Perú y Bolivia animarán el evento internacional que se desarrollará en diferentes sectores de la ciudad hasta el sábado en horas de la tarde.

Israel Huanca “Burlón”, director de la Tuna de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), comentó que la actividad musical se lleva adelante con el designio de que Bolivia forme parte del circuito internacional a corto plazo.

Recordó que la Tuna de la UMSS festeja el próximo año su 30 aniversario, razón por la que pretenden otorgarle mayor énfasis a sus presentaciones en el contexto nacional e internacional.Freddy Valdez “Lolo”, director de la Tuna de la Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales de la Universidad Católica Santa María, de Arequipa, Perú, expresó su satisfacción por participar con su grupo en el evento artístico musical, al igual que Marcos Figueroa “Katsavo” y Ernesto Rueda “Tuno excusi”, representantes de las Tuna San

Simón y la Tuna de la Universidad Simón I. Patiño.

“Las Tunas compartirán con la población cochabambina hasta altas horas de la noche”, indicó el tuno Marcos Figueroa.

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