Ráfagas de viento alcanzaron más 60 km/h en Cochabamba

Los vientos intensos y duraderos que azotaron esta tarde el flanco sur de la cordillera del Tunari y la ciudad de Cochabamba alcanzaron velocidades de unos 60 kilómetros por hora, de acuerdo con la escala de Beaufort.

En efecto, esa escala –concebida originalmente para calcular la velocidad de las ráfagas en el mar y adaptada luego para esas ocurrencias en tierra– otorga una calificación de “Fuerza 7 (Muy fuerte | 51-61 km/h)” cuando puede observarse que “Todos los árboles grandes se mueven. Cuesta caminar contra el viento”.

Aunque hasta las 16:40 de esta tarde no se conocieron reportes de daños provocados por el inusual viento, es conveniente conocer las precauciones que deben observarse en casos como este.

El sitio requena.es indica que “ante situaciones meteorológicas de alerta por viento y temporales de fuerte intensidad (como el ocurrido este viernes), se recomienda a los ciudadanos que extremen las medidas de precaución y que salgan de casa o utilicen su automóvil sólo si es imprescindible y siempre con la máxima prudencia.

En el domicilio:

- Cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y todos los elementos que se pueda encontrar en balcones, terrazas y zonas exteriores del domicilio o de los edificios.

- Evitar dejar macetas u otros objetos no estáticos en las fachadas y terrazas y recoger la ropa de tendederos para evitar que el viento los pueda hacer caer a la calle y provocar accidentes.

En el exterior:

- Tener precaución con el mobiliario urbano, el alumbrado de las calles, las motos y coches estacionados, las grúas, los contenedores de basura, el arbolado carteles y todo lo que el viento pueda hacer caer.

- No subirse a lugares altos y expuestos al viento, como los andamios u otras construcciones.

- Evitar parques, jardines y zonas boscosas. Si se está en una zona arbolada, tener cuidado con los árboles y ramas que puedan caer, así como evitar todas las actividades con fuego. Tener en cuenta también la proximidad de los árboles en los edificios: el viento los podría hacer caer.

Si se tiene que conducir:

- Consultar y seguir las predicciones del tiempo y el estado de las carreteras.

- Si es imprescindible desplazarse, extremar las precauciones y la prudencia. Es necesario disminuir la velocidad y sujetar el volante con firmeza.

- Observar prudencia en los adelantamientos y mantener las distancias laterales adecuadas con los otros vehículos.

- Si se conduce vehículos de grandes dimensiones o con remolque, extremar las precauciones ya que tiene más riesgo de salirse de la vía o volcar.