En Miami, la SIPConnect 2026 habla de la IA y Los Tiempos está presente

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 29/07/2026 a las 8h43
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El Grupo Multimedia conformado por Los Tiempos de Cochabamba, La Prensa  y El Alteño  de La Paz, es parte de SIPConnect 2026 que comenzó ayer en Miami y que será un encuentro con conferencias magistrales sobre la Inteligencia Artificial (IA)  impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

La inteligencia artificial ya no es una promesa para la industria de los medios: es una realidad que está transformando la manera de producir, distribuir y monetización de los contenidos. Ese escenario será el eje de SIPConnect 2026, la conferencia sobre innovación y transformación digital de la SIP del 28 al 30 de julio en Miami.

El Hotel Intercontinental Doral, en Miami, es la sede de un programa enfocado en las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para las redacciones, la evolución de las audiencias, el desarrollo de nuevos productos periodísticos y la construcción de modelos de negocio sostenibles para el futuro de los medios.

Entre los conferencistas confirmados se encuentran Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae; Claudia Báez, especialista en inteligencia artificial e innovación digital; Adriana Lacy, fundadora de Adriana Lacy Consulting; Mauricio Cabrera, creador de Story Baker; Matt Sanders, fundador de Waypoint; Amy Ross Arguedas, investigadora del Reuters Institute; Vanina Berghella, directora regional de International Fund for Public Interest Media; Delano Massey, director de Axios Local; Christina Kurteva, Senior Director de Pricing & Revenue Optimization de Thomson Reuters; Juan Pablo Robert, responsable de Media Companies and Entertainment para YouTube en América Latina; y Janine Werner, cofundadora y directora ejecutiva de SembraMedia.

La agenda también contará con referentes del periodismo audiovisual y digital de la región, entre ellos Rodolfo González, director de Telenoticias de Teletica (Costa Rica); Juan Simo, editor jefe y referente de inteligencia artificial de La Nación (Argentina); Santiago Gómez, líder del equipo SEO de Clarín (Argentina); José Carlos García, editor multimedia y Gerente de Nuevos Negocios de El Tiempo (Colombia), y Natalia Daporta, Gerente de Redacción Digital de ABC Color (Paraguay).

Ayer hubo el encuentro presencial del Google News Initiative AI Video Lab, iniciativa desarrollada por la SIP y Google para fortalecer las capacidades de producción, distribución y monetización de contenidos audiovisuales mediante inteligencia artificial en medios de América Latina. El taller está dirigido solo a representantes de los 40 medios seleccionados para el programa. El evento continúa hoy y mañana.

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