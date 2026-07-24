Bolívar vence a Gremio en un partido dinámico por la Sudamericana

Bolívar ganó anoche a Gremio, de Brasil por 3-2 ayer en La Paz y dio el primer paso hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo local fue superior en el cotejo, pero no le resultó fácil, porque el equipo brasileño también mostró su categoría en varios momentos del encuentro.

Sin embargo, la diferencia es exigua, de apenas un gol, por lo que los celestes deben empatar o ganar a este equipo en Porto Alegre para seguir en carrera en la Copa Sudamericana. Una derrota por un gol llevará la definición a penales. Cualquier otro resultado determinará la clasificación de Gremio.

En los primeros minutos, el partido tuvo intensidad y varios goles, el elenco visitante no se defendió en su terreno de juego y generó varias llegadas sobre el arco defendido por experimentado Carlos Lampe, quien combinó atajadas con algunos desaciertos.

Si bien el local tuvo un poco más la posesión del balón y creó más oportunidades de gol, tampoco fue absolutamente superior a Gremio, que estuvo a poco de lograr un buen resultado, pero finalmente cedió.

Martín Cauteruccio abrió el marcador para Bolívar apenas iniciado el partido, a los dos minutos; luego de un centro de Patricio Rodríguez conectó de cabeza y anotó la conquista.

Gremio empató a los 16’ por intermedio del volante paraguayo Mathías Villasanti, pero Bolívar reaccionó y a los 18’ se puso en ventaja con un tanto de Robson Matheus Tomé. Poco duró la alegría, porque Teté volvió a empatar para el visitante a los 23’. Los goles del equipo brasileño si bien fueron mérito suyo por su accionar, también contaron con la colaboración de la Academia, porque hubo fallas en el despeje, como también rebotes, tanto de los defensores como cedidos por el golero Lampe.

En la segunda etapa, Bolívar salió a presionar por la obligación de sumar las tres unidades en su casa y Dairon Asprilla anotó el tercer tanto a los 58 minutos, después de un pase de Rodríguez y centro de Jesús Sagredo, que fue una fórmula repetida en el compromiso.

Después ingresó a la cancha el volante de contención Leonel Justiniano, para cortar la salida del conjunto brasileño, que anteriormente en las transiciones de defensa al ataque no había tenido mayores inconvenientes.

El ingreso del volante de marca importante para cortar el circuito, aunque Gremio también se dio modos para buscar el empate, pese a que no lo consiguió.

Bolívar trató de ampliar su ventaja, pero ya no volvió a anotar, pese a los intentos de Cauteruccio, Asprilla, Rodríguez y Dorny Romero, que entró en la segunda etapa.

Datos

Gremio jugó el partido con su camiseta alterna, blanca con celeste. Aunque hubo similitud con el color de la camiseta celeste de Bolívar, el árbitro autorizó al equipo visitante ese uniforme.

El partido de vuelta de la llave se jugará el jueves 30 en Porto Alegre, donde Bolívar necesita al menos empatar pase lograr el pase; mientras que Gremio requiere ganar el cotejo.