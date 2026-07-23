La danza urbana llega con La Tribu Golden Awards

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 23/07/2026 a las 8h35
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Unos 150 bailarines subirán al escenario del teatro Adela Zamudio para escenificar la “La Tribu Golden Awards” . El festival de danza urbana se desarrollará este sábado 25 y domingo 26 a partir de las 19:30.

La Tribu Centro Artístico lleva adelante el espectáculo de danza urbana, que tiene en cartelera homenajes a reconocidos artistas internacionales, como Rauw Alejandro, Karol G BTS, Kapo Backstreet Boys, entre otros grandes exponentes de distintos géneros y épocas.

“Cada número ha sido diseñado con una identidad propia, incorporando vestuario, iluminación, efectos visuales y una producción escénica que transporta al espectador a un verdadero espectáculo”, señaló Djacir Paulo Molina Ayala, director de la Tribu Centro Artísitico, cuyos integrantes ingresaron en la fase final de la puesta a punto de evento musical que pretende impulsar la música urbana en Cochabamba.

Molina explicó que la “Tribu Golden Awards” emerge con la idea de rendir homenaje a los artistas que han dejado una huella en la historia de la múscia en el contexto universal.

“A través de la danza recreamos una gran gala de premiación, donde cada presentación celebra el legado, la trayectoria y el impacto de figuras que han marcado generaciones”, sostuvo.

Más adelante, afirmó que este festival tiene u propósito formativo y cultural. “Es una oportunidad para que nuestros alumnos vivan la experienca de presentarse en un escenario profesional, fortaleciendo su confianza, disciplina y crecimiento artístico. Creemos que la danza no solo forma bailaines, sino también personas con valores, trabajo en equipo y pasión por el arte”, puntualizó.

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