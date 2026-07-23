Jefa de bancada del PDC pide que Rodrigo y Samuel se sienten a subsanar diferencias

Después de la fractura en la alianza entre el presidente Rodrigo Paz y Samuel Doria Medina, la jefa de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Marlene Miranda, pidió públicamente que ambos se sienten a dialogar y subsanen sus diferencias.

“Yo creo que ellos se tienen que sentar y conversar, porque al final cuando ellos han pactado ser cogobierno, ellos han puesto sus condiciones y, si algo está mal, pues que se sienten y conversen los dos, pero que no afecte a la población ni la gobernabilidad de este país, porque hay mucho por hacer, hay muchas leyes que tratar”, dijo Miranda.

“Si hay algo que subsanar, que subsanen, si hay algo que tienen que aclarar, pues que lo aclaren”, agregó la diputada.

No obstante, Miranda aclaró que a nivel del Legislativa se mantiene una coordinación entre el PDC y la bancada de la alianza Unidad para proyectos de ley y no existe la ruptura.

Reconoció que perjudicaría una ruptura total con Unidad, pero ratificó que debe existir un diálogo entre Paz y Samuel para subsanar este tema.

“Eso de estar en la prensa, creo que es irresponsable. Ellos han hecho un pacto de hacer un cogobierno cuando hemos empezado y creo que han debido poner las cartas sobre la mesa, han debido haber condiciones y, bueno, si no se está cumpliendo, pues que se sienten y conversen”, recalcó.