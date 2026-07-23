Este jueves dan el último adiós a Yerko Guevara, un referente del periodismo

Colegas, amigos y autoridades de distintas instituciones se unieron este jueves para despedir a al reconocido periodista cruceño de la red Unitel, Yerko Guevara, quien falleció el pasado 21 de julio en una clínica de la ciudad, un gran referente del periodismo de calle, según un reporte de Unitel.

La misa de cuerpo presente se hará desde las 10:00 de esta jornada en su domicilio particular; ubicado en la avenida Olímpica séptimo anillo, zona de la avenida Moscú; mientras que a las 11:00 se realizará el entierro en el cementerio Sagrado Corazón, de La Cuchilla.

Luego de conocerse sobre la sorpresiva partida de Yerko, una infinidad de personas entre amistades, autoridades, instituciones públicas y privadas han ido manifestando su pesar por la pérdida del periodista cruceño.

Desde la jornada del miércoles se vela el cuerpo de Yerko Guevara en su domicilio particular hasta donde llegaron una serie de personas quienes lo conocieron y apreciaron.

“Yerko fue una persona que deja muchas huellas para el periodismo en Bolivia, lo vamos a recordar cómo alguien apasionado por su trabajo, alguien quien cumplió a cabalidad la ética periodística”, expresó Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Asimismo, otras autoridades como Aldo Quezada, presidente del tribunal departamental de justicia; Dino Franco, vicepresidente del Comité Cívico cruceño; y Marcelo Méndez, presidente del Comité provincial, llegaron para despedir a Yerko.