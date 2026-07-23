YPFB prioriza abastecimiento logístico y operativo en zonas afectadas por los incendios

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este jueves que prioriza el abastecimiento logístico de combustibles y ejecuta un plan de contingencia inmediato con la finalidad de mitigar los incendios forestales que afectan a distintos municipios del departamento de Tarija.

Esta labor se realiza en coordinación con el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, el Delegado Presidencial, Jorge Vaca y el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), mediante el despliegue de recursos y asistencia logística.

Como parte del acuerdo interinstitucional, la estatal petrolera provee el combustible requerido por el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca). Hasta la fecha, se han entregado 9.000 litros de diésel y 6.000 litros de gasolina, para movilizar la maquinaria y los vehículos de rescate.

“Desde el pasado sábado nos hemos desplazado hasta las comunidades de Erquis Ceibal y el Rincón de la Victoria para resguardar las viviendas y apoyar a los equipos que trabajan en el lugar. Llevamos extintores, cisternas con agua, insumos médicos y equipos de protección personal; además, dispusimos transporte y personal exclusivo para atender la emergencia”, explicó Darío Vargas Amador, responsable de Seguridad, Medio Ambiente y Salud de YPFB.

Por su parte, el Distrital Comercial de YPFB, Mario Pacello, destacó el compromiso de la empresa pública con la región. “Seguimos trabajando de manera coordinada para optimizar los esfuerzos. Disponemos del combustible necesario para mitigar los incendios y asumimos el compromiso de actuar con inmediatez ante estas contingencias ambientales, aportando material, insumos y personal a las tareas de los distintos niveles del Estado que se encuentran trabajando en las zonas afectadas”.

“Vamos a continuar trabajando de manera coordinada y priorizando esfuerzos, para combatir este mal que hoy afecta a toda la población tarijeña”, agregó.