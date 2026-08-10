Estudio: el 70 por ciento de los emprendimientos fracasan en Bolivia

Economía
Gregory Beltrán
Publicado el 10/08/2026 a las 8h26
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Bolivia se sustenta en una economía de emprendedores, de hecho, casi nueve de cada 10 trabajadores son informales y la tendencia tiende a crecer. La falta de empleo obliga a muchas personas a crear sus propias fuentes de ingresos, desde propuestas tecnológicas novedosas hasta la venta de comida. Sin embargo, quienes se arriesgan enfrentan muchos problemas y principalmente de costos.  Un estudio establece que de cada 10 emprendimientos que emergen en el país unos siete fracasan.    

Propuesta

“Lamentablemente, emprender hoy en Bolivia es hacerlo a solas”, sostuvo la diputada Andrea Ballivián, quien recientemente presentó un proyecto de ley para incorporar a este sector a la formalidad. Decidió viajar por todo el país para conocer de cerca a quienes deciden tomar el riesgo de crear su propio emprendimiento.

El Centro de Estudios Económicos Sociales (CEES) estableció que la informalidad en Bolivia alcanza “un preocupante 78,5 por ciento. Esto significa que casi ocho de cada 10 unidades económicas operan fuera de los marcos regulatorios, lo que limita la productividad y la capacidad de recaudación del Estado”, señalan sus expertos. Según la proyectista, los emprendedores tienen dificultades para acceder a créditos, no tienen asistencia técnica y tampoco reciben acompañamiento de las entidades estatales para fortalecer sus propuestas de negocios. El estudio que realizó coincide con el CEES en que la economía informal alcanza casi al 82 por ciento, pero añade que el 70 por ciento son emprendimientos y el 55 por ciento son femeninos.

El primer artículo del proyecto de ley apunta que tiene “por objeto establecer el marco legal de protección y fomento al emprendimiento emergente, creando un entorno favorable, para la creación, desarrollo y consolidación de emprendimientos, promoviendo la innovación productiva y tecnológica, la economía inclusiva, aplicando un sistema de incentivos tributarios, administrativos y, servicios de apoyo integral, reduciendo las brechas económicas, sociales, de género y generacional, en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social”.

Al momento, las propuestas para apoyar a los emprendedores son principalmente privadas y hay pocos municipios que se dedican a fortalecer esta economía emergente, por lo que Ballivián propuso articular todos los entes para que se pueda trabajar de forma coordinada.

Respecto al tema impositivo, Ballivián planteó que al menos en los primeros tres años no tributen sobre la base de un informe que elabore la Agencia de Emprendedores Emergentes que propone crear para definir que se trata de una propuesta con futuro. Luego de hacer un seguimiento la propuesta tributaría desde el tercer hasta el quinto año de funcionamiento aplicaría tributos del 5 por ciento.

Previsiones

El estudio no tiene un cálculo respecto a cuánto podría ser el impacto económico que genere esta normativa, pero se establece que la informalidad se podría reducir en un inicio hasta un 15 por ciento.

“El desafío está en la reglamentación”, asegura la diputada Andrea Ballivián. El proyecto establece el acompañamiento para los primeros cinco años y en caso de que no sea rentable se cierra el registro o podrá ingresar al régimen  tributario

Más datos

El 84,2 por ciento se incrementó la informalidad en esta gestión, mientras que en 2025 llegó al 82,6 por ciento, según datos del INE.

El 5 por ciento sería la tasa impositiva que se aplicaría a partir del quinto año de funcionamiento del emprendimiento.

El 70 por ciento de los trabajadores informales en el país son emprendedores, de los cuales el 55 por ciento son mujeres, según un estudio. El 15% se podría reducir la informalidad en el país con el proyecto que se presentó recientemente y se considerará en la Asamblea.

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