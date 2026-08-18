Fencomin exige abrogar el ajuste de precio del diésel

Economía
ERBOL
Publicado el 18/08/2026 a las 21h05
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La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) exigió al Gobierno abrogar el Decreto Supremo 5676 y rechazó que se le pida presentar alternativas ante la medida que fija un precio referencial inicial de Bs 18 por litro de diésel para Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos).

“El Gobierno tiene que dar alternativas de solución, no nosotros. Ellos tienen que traer propuestas, no decretos, no imposición”, afirmó el presidente de Fencomin, Josué Caricari, luego que el ministro de la Presidencia señalara que quienes rechacen presenten alternativas a la medida.

El DS 5676 fue promulgado mientras continúan las filas en surtidores para comprar combustibles y los reclamos de sectores productivos por la escasez de ese insumo. La norma busca reducir la carga fiscal de la importación de diésel por YPFB mediante un precio referencial que incluye los costos de importación y tributos.

El decreto establece de forma inicial Bs 18 por litro para Usuarios Directos y Gracos, mientras que para los demás consumidores mantiene el precio de Bs 9,80 fijado por el DS 5516. El Ministerio de Hidrocarburos deberá aprobar la metodología para calcular el precio referencial.

Fencomin cuestionó que el Gobierno adopte estas decisiones mediante decretos y advirtió que el alza impactará de manera negativa al sector productivo, trabajadores y familias. La organización ratificó su estado de emergencia y pidió dejar sin efecto el DS 5676.

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