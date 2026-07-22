ONU: el hambre afecta a 645 millones de personas en el mundo

El hambre en el mundo se redujo levemente en 2025 pero aún afecta a 645 millones de personas, según un informe publicado ayer por varias agencias de Naciones Unidas que destaca además “sostenidos progresos” en Latinoamérica y el Caribe.

Mientras que en 2025 un 7,8 % de la población mundial padeció hambre, en Latinoamérica y Caribe el dato medio fue del 4,8 %, hasta las 32 millones de personas, lo que supone una caída consecutiva desde el 2020 pandémico, cuando ascendía al 6,1 % en esa región.

Estas previsiones constan en el informe anual ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’ (SOFI 2026), presentado en Roma por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo para la Infancia (UNICEF).

Desigualdades regionales

En términos regionales, los mayores progresos se han dado en Asia y América Latina y el Caribe, mientras que los peores datos están en África.

Tal es así que de esas 645 millones de personas hambrientas, casi la mitad se encontraban en África (309 millones), mientras que 292 millones en Asia y 32 millones en América Latina y el Caribe.

En el continente africano las estimaciones ven una “interrupción de la prolongada tendencia al alza del hambre”: la proporción de población hambrienta disminuyó del 20,3 % de 2024 al 20,0 % de 2025.

Pero esta es solo “una leve mejora porcentual” que “no se traduce en una reducción del número absoluto de personas afectadas debido al crecimiento demográfico” en el continente.

Sin acces a alimentos seguros

Por otro lado, mayor envergadura tuvo la inseguridad alimentaria, el hecho de que las personas no tengan alimentos suficientes, seguros y nutritivos. Es decir, el paso previo al hambre.

En 2025 se estima que el 25,8 % de la población mundial, 2.100 millones de personas, sufrió inseguridad alimentaria moderada y grave, frente al 28,7 % de 2020.

Esta situación fue especialmente grave en zonas rurales y también entre las mujeres, avisa el informe de la ONU.