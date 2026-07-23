Bloquean el puente Chimoré en protesta por la falta de GLP

Pobladores del municipio determinaron instalar este jueves un bloqueo en le puente de Chimoré en protesta por la falta de garrafas de gas licuado de petroleo (GLP) para sus actividades diarias desde hace varios días, según se denunció por redes sociales.

La medida impide la libre circulación de los motorizados que se dirigen a Santa Cruz o retornan a Cochabamba.

El conflicto ha interrumpido el paso del transporte público y privado.