Deuda externa sube a $us 14.358 millones a junio; Bolivia ya paga más de lo que recibe, según BCB

Los desembolsos en el primer semestre de 2026 ascienden a $us 1.217,8 millones, mientras que el pago por servicio de la deuda es de $us 1.284,9 millones, es decir, Bolivia pagó $us 67,1 millones más de lo que recibió en desembolso, según un reporte de Unitel.

Bolivia cerró el primer semestre de 2026 con una deuda externa pública de $us 14.357,7 millones, un incremento de $us 193,4 millones respecto al cierre de 2025, según datos reflejados en un reciente informe del Banco Central de Bolivia (BCB).

Uno de los datos llamativos en el informe publicado en la web del ente emisor refleja que el país ya paga más por el servicio de su deuda de lo que recibe en nuevos desembolsos: entre enero y junio ingresaron $us 1.217,8 millones, mientras que las obligaciones por deuda demandaron $us 1.284,9 millones.

Esto implica que Bolivia pagó $us 67,1 millones más de lo que recibió en desembolsos.

Del total $us 1.284,9 millones de obligaciones de deuda, $us 977,4 millones correspondieron a amortización de capital y $us 307,5 millones a intereses y comisiones.

Respecto al aumento de los desembolsos (dinero recibido) estuvo impulsado principalmente por la emisión de Bonos Soberanos por $us 1.000 millones, destinada a apoyo presupuestario.También figuran un crédito de $us 100 millones para liquidez en apoyo a la gestión económica, $us

25,7 millones para el Proyecto de Innovación para Sistemas Alimentarios, $us 22,3 millones para infraestructura deportiva en unidades educativas y $us 9,7 millones para el Programa de Expansión de Infraestructura de Electrificación Rural III.

Más datos

Por el servicio de la deuda externa pública se pagó un total de $us 1.284,9 millones, correspondiendo $us 977,4 millones a capital y $us 307,5 millones a intereses y comisiones, mayor en $us 521,0 millones con respecto al primer trimestre de 2025.

Las transferencias netas (desembolsos externos menos amortizaciones) de la deuda externa pública alcanzaron un saldo negativo de $us 67,0 millones.

Durante el primer semestre de 2026 se contrataron cuatro préstamos y la emisión de títulos de deuda por $us 1.322,3 millones.

Durante el primer semestre de 2026, los desembolsos externos fueron orientados principalmente al apoyo presupuestario con la emisión de Bonos Soberanos por $us 1.000 millones, liquidez en apoyo a la gestión económica.