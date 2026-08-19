Informe médico confirma embarazo de Beller

Seguridad
CORREO DEL SUR
Publicado el 19/08/2026 a las 22h28
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Nadia Shirley Beller Delgadillo, de 33 años, continúa bajo vigilancia médica tras resultar herida por “múltiples” impactos de arma de fuego durante el atentado sufrido la noche del lunes en Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con un informe de la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Las Américas, de Santa Cruz de la Sierra, fechado este miércoles 19 de agosto, la paciente presenta lesiones en la mama derecha, brazo derecho, cuello y hombro izquierdo, además de una fractura expuesta y conminuta (lesión grave en la que un hueso se rompe en tres o más fragmentos, N del E.) del húmero derecho.

El documento, al que accedió el diario sucrense Correo del Sur, detalla que Beller fue “evaluada de manera multidisciplinaria por los servicios de Ginecología, Cirugía de Tórax y Traumatología”.

“Por las características de la fractura expuesta se decidió resolución quirúrgica de emergencia. Posteriormente fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva para vigilancia y manejo postoperatorio”.

En el quirófano se le practicó la extracción de dos esquirlas de proyectil. Estudios radiográficos identificaron además un cuerpo extraño en la región infraclavicular derecha y una herida por proyectil en la zona supraclavicular izquierda, sin evidencia de compromiso óseo en este último caso.

“Desde el punto de vista respiratorio, se encuentra en ventilación espontánea, con buena mecánica ventilatoria, sin requerimiento de oxígeno suplementario, sin signos clínicos de insuficiencia respiratoria y sin evidencia de compromiso torácico asociado al trayecto de los proyectiles.

“Presenta dolor secundario al postoperatorio, actualmente bajo manejo analgésico, con evolución favorable y regular control sintomático”, señala el informe médico.

 

Embarazo confirmado

Uno de los aspectos relevantes del informe es que “la valoración ginecológica (de la paciente) confirmó gestación inicial, aproximadamente de 4,6 semanas. La ecografía abdominal no mostró evidencia de lesión de órganos intraabdominales ni líquido libre”.

El seguimiento médico incluye controles especializados para evaluar la evolución de la gestación.

“Las heridas quirúrgicas y traumáticas se mantienen bajo vigilancia, sin datos clínicos actuales de infección.

“Se mantiene seguimiento conjunto por Traumatología y Ginecología, esta última debido a la gestación inicial. Se ha recomendado seguimiento clínico y ecográfico de la viabilidad y evolución del embarazo.

“Con respecto a la previsión de alta, dependiendo de la evolución general y el control del dolor, se prevé alta hospitalaria en aproximadamente 24 a 48 horas”, concluye el informe firmado por el Dr. Paul Cardozo Gil, especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva – Neurointensivismo.

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