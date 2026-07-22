Controlan el incendio en el Tunari y Totora pide apoyo para sofocar el fuego

La Gobernación a través de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) informó que se logró controlar el incendio forestal el martes en el sector de Liriuni, en el Parque Nacional Tunari. Sin embargo, en Totora el alcalde Wilder Castellón indició que el fuego continúa y afectó más de 70 hectáreas en la zona de Mal Paso.

El director de la UGR, René Camacho, informó que el incendio se inició aproximadamente a las 13:45 del sábado 19 de julio y se extendió durante varias horas debido a las condiciones del terreno, caracterizado por una topografía accidentada y de difícil acceso, lo que complicó las tareas de combate.

Ante la emergencia, la Gobernación activó de inmediato el protocolo de respuesta mediante el desplazamiento de tres patrullas de la UGR, además de coordinar acciones con la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio de Quillacollo, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Centro Departamental de Monitoreo (Cedemi), encargado del seguimiento permanente mediante cámaras de vigilancia.

En Totora, el incendio que comenzó el sábado continúa y la Alcaldía movilizó a todo su personal. Sin embargo, solicitó refuerzos de la Gobernación para evitar que las llamas avancen hacia las casas.