Cochabamba recibe el mes de la patria con un llamado a la unidad

Cochabamba dio inicio ayer a las actividades por el mes patrio con la iza de los símbolos nacionales en actos cívicos realizados en la Gobernación y la plaza de Las Banderas, como parte de los festejos por los 201 años de la independencia de Bolivia.

Similares homenajes se realizaron en distintos municipios del departamento y del país como parte de las actividades conmemorativas.

Durante los actos, autoridades destacaron el valor de la unidad y el compromiso con el país, pese al contexto económico que atraviesa Bolivia.

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, señaló que la celebración del aniversario patrio coincide con un escenario de dificultades marcado por la escasez de combustibles y los problemas económicos. Sin embargo, afirmó que ello no debe disminuir el espíritu cívico de los bolivianos.

“Da mucha pena y tristeza festejar con tantos problemas, particularmente económicos y productivos, pero eso no nos quita el espíritu de ser bolivianos ni de celebrar nuestros 201 años de Estado”, manifestó.

Loza confirmó además que el 5 de agosto participará en la reunión de gobernadores en Sucre, donde presentará una propuesta para modificar la distribución de recursos entre el nivel central y las gobernaciones.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó su deseo de que el país recupere la estabilidad económica y fortalezca la unidad entre los bolivianos, aprovechando las potencialidades que tiene el país para desarrollar una economía importante.

“Hoy, más que nunca, el Gobierno tiene que ponerse las pilas para poner orden en Bolivia y evitar situaciones que dañan la imagen del país”, afirmó.

Las actividades por el mes patrio continuarán durante los próximos días con desfiles cívicos, actos protocolares y ceremonias en los distintos municipios del departamento y el país como parte de la celebración del 6 de agosto.