Cochabamba recibe el mes de la patria con un llamado a la unidad

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 04/08/2026 a las 8h09
ESCUCHA LA NOTICIA

Cochabamba dio inicio ayer a las actividades por el mes patrio con la iza de los símbolos nacionales en actos cívicos realizados en la Gobernación y la plaza de Las Banderas, como parte de los festejos por los 201 años de la independencia de Bolivia.

Similares homenajes se realizaron en distintos municipios del departamento y del país como parte de las actividades conmemorativas.

Durante los actos, autoridades destacaron el valor de la unidad y el compromiso con el país, pese al contexto económico que atraviesa Bolivia.

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, señaló que la celebración del aniversario patrio coincide con un escenario de dificultades marcado por la escasez de combustibles y los problemas económicos. Sin embargo, afirmó que ello no debe disminuir el espíritu cívico de los bolivianos.

“Da mucha pena y tristeza festejar con tantos problemas, particularmente económicos y productivos, pero eso no nos quita el espíritu de ser bolivianos ni de celebrar nuestros 201 años de Estado”, manifestó.

Loza confirmó además que el 5 de agosto participará en la reunión de gobernadores en Sucre, donde presentará una propuesta para modificar la distribución de recursos entre el nivel central y las gobernaciones.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó su deseo de que el país recupere la estabilidad económica y fortalezca la unidad entre los bolivianos, aprovechando las potencialidades que tiene el país para desarrollar una economía importante.

“Hoy, más que nunca, el Gobierno tiene que ponerse las pilas para poner orden en Bolivia y evitar situaciones que dañan la imagen del país”, afirmó.

Las actividades por el mes patrio continuarán durante los próximos días con desfiles cívicos, actos protocolares y ceremonias en los distintos municipios del departamento y el país como parte de la celebración del 6 de agosto.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Trump se revuelve contra Irán y le da una “última oportunidad” para firmar un acuerdo
2
Paz cambia titulares en Presidencia y Cancillería y elimina dos Ministerios
3
Ministro Oviedo contradice al jefe de la Policía sobre la aprehensión de Evo
4
Tras nueve muertes ligadas al narco, el Gobierno moviliza policías y militares
5
Cochabamba recibe el mes de la patria con un llamado a la unidad

Lo más compartido

1
“Llegó el tiempo de las transformaciones": Gálvez dice que Paz anunciará decisiones el 6 de agosto
2
Desaparecieron más de 20 mil empresas en 11 años, asegura la CEPB
3
La justicia frena intento de blindaje legal en un caso de abuso sexual intrafamiliar
4
Noboa despliega militares contra criminales en Quito
5
Quillacollo ya está lista para la Festividad de Urkupiña 2026

Más en Cochabamba

03/08/2026
Reunión 50/50: Loza anticipa que planteará la creación de un nuevo fondo para las regiones
El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, anunció este lunes que asistirá a la reunión entre el Gobierno y los gobernadores, prevista para el 5 de agosto en...
Ver más
03/08/2026
Quillacollo ya está lista para la Festividad de Urkupiña 2026
A dos semanas de la celebración de la Virgen de Urkupiña, Quillacollo ya empieza a cambiar de ritmo. El movimiento de peregrinos alrededor del templo San...
Ver más
La devoción a la Virgen de Urkupiña se reflejó ayer en los rostros, sonrisas y pasos de baile de cientos de niños y adolescentes que participaron en la Entrada de Urkupiñita 2026, una actividad que...
Ver más
03/08/2026
Urkupiñita. Centenares de pequeños devotos bailan para la Virgen
La Unidad de Gestión de Riesgos junto a la Dirección de Desarrollo Rural y Productivo de la Alcaldía de Quillacollo se preparan para recibir la festividad de la Virgen de Urkupiña, con trabajos de...
Ver más
02/08/2026
Intensifican los trabajos en las vías y el río Rocha para la festividad de Urkupiña
Aparte de más de mil reclamos por cortes de electricidad y susto en gente expuesta a las ráfagas debido a su trabajo, el temporal de viento que la tarde del viernes azotó la ciudad de Cochabamba y...
Ver más
02/08/2026
Los vientos del viernes causaron más de mil cortes de electricidad
Con la presentación del programa oficial de actividades, el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (G.A.D.C.) inició este sábado los actos conmemorativos por los 201 años de la independencia...
Ver más
01/08/2026
Cochabamba inicia los actos por el 201 aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia y se dispone el embanderamiento departamental
En Portada
04/08/2026 Seguridad
Reportaje brasileño revela cómo operan el PCC y el Comando Vermelho en la frontera con Bolivia
La situación de criminalidad y operaciones protagonizadas por los grupos Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) en la frontera Bolivia -...
vista
04/08/2026 Economía
Baja el dólar oficial en Bolivia: esto es lo que pagará desde este martes
El Banco Central de Bolivia (BCB) estableció para este martes 4 de agosto un Tipo de Cambio Oficial de Bs 12,08 por dólar, lo que representa una disminución de...
vista
04/08/2026 País
Según Samuel, Lupo quería cambios estructurales, pero chocó con la "agenda inmediatista" de otros ministros
José Luis Lupo del gabinete, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, reveló la interna que supuestamente ocurrió dentro del Gobierno entre propuestas...
vista
04/08/2026 País
Paz cambia titulares en Presidencia y Cancillería y elimina dos Ministerios
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, posesionó ayer  a Fernando Aramayo como nuevo ministro de la Presidencia y a Héctor Huanca como ministro de Relaciones...
vista
04/08/2026 País
Ministro Oviedo contradice al jefe de la Policía sobre la aprehensión de Evo
Un día después de la declaración del Comandante General de la Policía, Mirko Sokol, sobre  que la detención del expresidente Evo Morales no constituye una...
vista
04/08/2026 Seguridad
Tras nueve muertes ligadas al narco, el Gobierno moviliza policías y militares
En menos de cinco días en Bolivia hubo nueve muertes ligadas al narcotráfico en los municipios cruceños de San Matías, Yapacaní, San Ignacio de Velasco y Santa...
vista
Actualidad
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo este martes que llegó el tiempo de las transformaciones tras los...
Ver más
04/08/2026 País
“Llegó el tiempo de las transformaciones": Gálvez dice que Paz anunciará decisiones el 6 de agosto
José Luis Lupo del gabinete, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, reveló la interna que supuestamente...
Ver más
04/08/2026 País
Según Samuel, Lupo quería cambios estructurales, pero chocó con la "agenda inmediatista" de otros ministros
El fenómeno de El Niño permanecerá activo en Bolivia hasta enero de 2027, de acuerdo con las proyecciones de...
Ver más
04/08/2026 País
El fenómeno de El Niño se extenderá hasta enero de 2027 y se anticipan olas de calor en Bolivia
El Banco Central de Bolivia (BCB) estableció para este martes 4 de agosto un Tipo de Cambio Oficial de Bs 12,08 por...
Ver más
04/08/2026 Economía
Baja el dólar oficial en Bolivia: esto es lo que pagará desde este martes
Deportes
Catorce de los 16 clubes de la División Profesional del fútbol boliviano se reforzaron con más de 60 jugadores para el...
Ver más
04/08/2026 Fútbol
Torneo: 14 clubes de la División Profesional del fútbol boliviano se reforzaron para la recta final
Always Ready venció ayer por 1-0 a Bolívar en un partido de bajo nivel en el que los dos equipos se acordaron de...
Ver más
03/08/2026 Fútbol
Always Ready supera a Bolívar y se mantiene como líder del torneo de la División Profesional
Del 5 al 9 de este mes Cochabamba hará historia. Por primera vez una ciudad boliviana será sede de la Copa Sudamericana...
Ver más
03/08/2026 Fútbol
Cochabamba palpita con la Copa Sudamericana de Voleibol
Always Ready es más puntero que nunca. El equipo 'millonario' se impuso por la mínima diferencia (1-0) a Bolívar en un...
Ver más
02/08/2026 Fútbol
Always Ready vence a Bolívar y estira su ventaja como único líder del torneo
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
Doble Click
Con la consigna “El cine como espejo y encuentro. Más preguntas que respuestas” se llevó adelante la primera edición de...
Ver más
04/08/2026 Cultura
El “Salar Filme Festival” se luce en su primera versión
Tras varios meses de especulaciones y teorías entre los seguidores de Marvel, el estreno de Spider-Man: Un nuevo día...
Ver más
04/08/2026 Cultura
El gran secreto de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ es Jean Grey, Sadie Sink
En la semana aniversario de Bolivia vuelve a la pantalla grande el filme “Cuestión de fe”, y la artista argentina Cazzu...
Ver más
03/08/2026 Cultura
Cartelera: Filme Cuestión de fe y la artista argentina Cazzu animan la semana
Tras la activación realizada el pasado 25 de julio, la Plataforma Cultural Viva: Cien Años de Ausencia, hacia el...
Ver más
03/08/2026 Cultura
Adela Zamudio: activan la Plataforma Cultural Viva "Cien años de ausencia"