Gobernación activa alerta amarilla por aumento de incendios

La Gobernación de Cochabamba activó la alerta amarilla debido al incremento de incendios forestales en las últimas semanas. Solo en lo que va del año se registraron 37 incendios en el departamento, 18 en el Parque Nacional Tunari, con una afectación que supera las 1.200 hectáreas, informó el director de la Unidad de Gestión de Riesgos, René Camacho.

El informe semanal de la Gobernación reporta seis incendios entre el 11 y el 17 de julio en Sacaba, Cochabamba, Vinto, Tolata y Pojo-Totora.

El caso más reciente se registró en Liriuni, en Quillacollo, donde un incendio forestal comenzó la tarde del domingo y obligó al despliegue de un operativo interinstitucional conformado por la Gobernación, la Alcaldía de Quillacollo, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), brigadas voluntarias como SAR Bolivia, GEOS, BEAR, FV-Feroz y comunarios.

Explicó que las causas del incendio aún se encuentran en investigación y que la cuantificación de los daños se realizará una vez concluida la extinción total del fuego. De manera preliminar, indicó que fueron afectados pajonales y arbustos.

Camacho señaló que el incremento de incendios activó las alertas en el departamento, por lo que la Gobernación puso en marcha la alerta amarilla y reforzó el trabajo preventivo con las Unidades de Gestión de Riesgos de los municipios.

“Tenemos bastante cantidad de incendios y estamos trabajando principalmente en la parte preventiva para sensibilizar a los agricultores que inician la preparación de barbechos o chaqueos”, sostuvo.

El gobernador Leonardo Loza advirtió, además, que la escasez de combustible dificulta la atención oportuna.

El alcalde de Totora, Wilder Castellón, llegó a la Gobernación para solicitar apoyo tras el incendio que afectó a ese municipio la pasada semana. Informó que el fuego consumió 120 hectáreas, dañó flora, fauna, alrededor de 5.800 plantas de pino, además de tuberías.