El Sedes reporta una reducción de un 12% de resfríos y una muerte por tuberculosis

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 22/07/2026 a las 8h55
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Cochabamba reportó una disminución del 12% en los casos de infecciones respiratorias agudas (IRAS), de acuerdo con el informe epidemiológico del Servicio Departamental de Salud (Sedes), que registró 12.936 casos durante la última semana.

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, explicó que estos resultados mantienen al departamento en una situación de control epidemiológico y que, por el momento, no se presentan complicaciones de gravedad asociadas a estas enfermedades. Recomendó mantener las medidas de prevención debido a las bajas temperaturas.

El reporte muestra un incremento del 22% en los casos de varicela. Durante la última semana se notificaron 99, por lo que Castillo instó a la población a acudir oportunamente a un establecimiento de salud para recibir atención médica y evitar la propagación de la enfermedad, especialmente entre la población infantil.

Respecto a la herpangina y el síndrome de pie, mano y boca, el Sedes informó que la cifra acumulada se actualizó a 386 casos. El incremento responde a la incorporación de notificaciones pendientes enviadas por municipios y unidades educativas, por lo que no representa un aumento repentino de contagios.

Otros datos

Las neumonías registraron un incremento del 5%, con 466 casos notificados. En cambio, las enfermedades diarreicas agudas disminuyeron un 5%, con 2.547 casos. El Sedes recomendó reforzar el lavado frecuente de manos, el consumo de agua segura, la adecuada manipulación de alimentos y acudir de manera oportuna a los servicios de salud ante la presencia de síntomas.

Respecto a la influenza no se confirmaron nuevos contagios y la vigilancia continúa sin cambios. Además, la cobertura de vacunación en la población considerada de riesgo alcanzó el 77%.

El departamento no registró nuevos casos de dengue, rabia ni chikungunya durante la última semana. Asimismo, las mordeduras caninas disminuyeron un 7%.

El reporte epidemiológico también señala que Cochabamba mantiene siete casos acumulados de sarampión y nueve de tosferina, ambos bajo seguimiento de las autoridades sanitarias.

Tuberculosis

El Sedes confirmó además el fallecimiento de un adolescente de 14 años a causa de tuberculosis miliar. Castillo informó que el paciente llegó a un establecimiento de salud con un cuadro respiratorio de tres meses de evolución y un avanzado deterioro físico. Pese a la atención médica recibida no logró recuperarse.

La autoridad recordó que la tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable cuando se detecta de manera oportuna, por lo que exhortó a la población a acudir a los centros de salud.

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