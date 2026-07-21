Gobernación ratifica el feriado departamental el 14 de agosto

El gobernador de Cochabambam, Leonardo Loza, ratificó ayer lunes en conferencia de prensa la vigencia del feriado departamental del 14 de agosto, establecido por la Ley Departamental N.º 946 en homenaje a la festividad de la Virgen de Urkupiña.

La autoridad recordó que la Ley Departamental N.º 946, vigente en el departamento, fue promulgada con el propósito de promocionar, difundir y conservar el patrimonio cultural, religioso e intangible de Cochabamba, declarando feriado departamental el 14 de agosto de cada año en honor a la festividad de la Virgen de Urkupiña.

En ese marco, informó que la Gobernación cumplió con los procedimientos administrativos correspondientes para comunicar oficialmente esta disposición al Gobierno nacional.

“Tenemos una ley departamental aprobada en la pasada gestión que declara feriado departamental el 14 de agosto. Como Gobernación queremos oficializar y ratificar que el 14 de agosto sea feriado departamental. Estamos cumpliendo con el procedimiento técnico y administrativo correspondiente ante el Gobierno nacional, como ocurre con cualquier normativa departamental”, manifestó Loza.

La autoridad destacó que la festividad de la Virgen de Urkupiña constituye una de las expresiones de fe, cultura e identidad más importantes de Cochabamba y del país, por lo que su reconocimiento mediante esta normativa busca fortalecer y preservar una tradición profundamente arraigada en la población del país y del extranjero, como los devotos que llegan desde Salta, Argentina.