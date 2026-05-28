Bolivia acude con 17 atletas al Panamericano de Karate en Brasil

Bolivia participará con 17 atletas en el Campeonato Panamericano de Karate Senior, U21 y Parakarate que se desarrollará desde este jueves hasta el domingo en Río de Janeiro, Brasil, según un reporte de prensa de la Federación Boliviana de Karate (Feboka).

La comitiva nacional será una de las 21 que estarán presentes en el evento internacional, que tendrá un total de 518 deportistas y la presencia de 597 participantes, incluyendo técnicos y árbitros.

Equipo nacional

Por Bolivia acudirán un total de 29 personas: 17 atletas, cinco técnicos y siete árbitros.

Los deportistas nacionales son: Ángela Avilés, Axel Armejo, Mohamed Dames, Carla Dorado, Gael Muñóz, Kyoshi Ngayama, Amir Rodríguez, Marcelo Ruilova, Rodrigo Gutiérrez, Brandon Luna, Renata Nieto, Marlhin Roca, Briza Sandoval, Sebastián Soliz, Leandro Subirana, Andrés Terrazas y Luis Vera.

Entre las potencias que estarán presentes en el torneo son: Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Canadá y otros.

Para este miércoles se llevará adelante la clasificación de atletas, mientras que el jueves arrancarán las competencias en Kata (formas) y Kumite (combate) en todas las categorías habilitadas, tanto en damas como en varones.

El Gimnasio Municipal Engenheiro Maurício Soares Bittencourt albergará el torneo.

Más datos

El día jueves 28 arrancarán las competencias en Kata (formas) y Kumite (combate) en todas las categorías habilitadas, tanto en damas como en varones.

El Gimnasio Municipal Engenheiro Maurício Soares Bittencourt albergará el torneo internacional que se se desarrollará en Brasil, informó Feboka.