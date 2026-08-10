Bomberos señala a pirotecnia y plásticos como orígenes del incendio en Feria Barrio Lindo

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 10/08/2026 a las 8h24
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Las primeras pesquisas del siniestro que dejó en cenizas 10 mil casetas señalan que el fuego se originó en el sector de plásticos y pirotecnia. Bomberos de la Policía aguarda los resultados de laboratorio para confirmar las primeras hipótesis del siniestro.

El director de Bomberos de la Policía Boliviana, Marco Perales, informó ayer que ya se estableció el punto donde habría comenzado el siniestro, según la Red DTV.

El fiscal Gustavo Ríos señaló que en el lugar de inicio del fuego se comercializaban plásticos y artículos de pirotecnia.  Explicó que se aguardan los resultados de los peritos para determinar las causas probables, se convocó a guardias de seguridad para brindar su declaración.

La Alcaldía definirá cuándo se podrá ingresar nuevamente a la Feria, ya que la infraestructura se encuentra colapsada y representa un riesgo. Por ahora el acceso está restringido.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz de la Sierra, Paulo Viruez, informó que en una verificación in situ se logró determinar que solamente el 55% de todo el centro comercial fue afectado, mientras que un 45% pudo salvarse.

Aún sin conocer las causas del incendio, reportó que el fuego consumió gran parte del frontis del sector norte del galpón y otros sectores donde funcionaron puestos de venta de comerciantes de la feria.

Si bien la emergencia se encuentra controlada, los accesos a la zona todavía están restringidos debido a los trabajos de remoción de escombros y ante el posible colapso de algunas estructuras que quedaron debilitadas.

Una vez concluida la remoción de los escombros, se efectuará la evaluación técnica de los daños para determinar el alcance de las afectaciones y planificar las acciones de reconstrucción que serán impulsadas por el Gobierno en coordinación con las instituciones competentes.

“Después de la remoción se hará el análisis de los daños causados y de ahí vendrá la etapa de reconstrucción. Lo único que nos queda es mirar para adelante y tratar de reconstruir todo lo que sea posible y de la mejor forma posible”, sostuvo el Viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivera.

El viceministro resaltó que la emergencia fue atendida mediante una acción coordinada entre el Gobierno, la Gobernación de Santa Cruz, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la Policía, las Fuerzas Armadas, bomberos voluntarios y otras instituciones, lo que permitió contener el avance del incendio y preservar la seguridad de los comerciantes.

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