Dos mesas de diálogo dan primeros pasos y Paz invoca a asistir a dirigentes

A 28 días de las movilizaciones de sectores sociales, cerco a la ciudades de La Paz y El Alto y más de 60 puntos de bloqueo de carreteras en el todo el país, finalmente se avizoran señales de diálogo con dos iniciativas que empezaron a funcionar desde ayer en forma simultánea.

Se trata de la instalación del Consejo Económico y Social al mando del presidente del Estado, Rodrigo Paz, y de la Comisión de Diálogo que encabeza el vicepresidente Edmand Lara.

En la primera iniciativa,Paz reiteró su convocatoria al diálogo dirigida a Vicente Salazar, de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, y Mario Argollo, de la Central Obrera Boliviana (COB), los dos sectores que lideran las protestas desde el 1 de mayo.

“Quiero volver a reiterar. Vuelvo a invitar, por última vez, porque venimos meses invitando. Pero invito y le voy a mandar una carta al señor Vicente Salazar, que ya lo he invitado varias veces. Hoy lo espero, a la hora que él quiera”, convocó el mandatario durante el cierre del Consejo Económico Social.

También se dirigió a Argollo, “Tienes que venir a hablar porque yo soy el presidente con el 55% del voto nacional”, afirmó.

“Compañeros del Túpac, compañeros de la Central Obrera, vengan. El pliego que ustedes han presentado tiene sus respuestas. Vengan”, dijo Paz, antes de señalar que el tiempo se acaba y de recordar que tiene respaldo constitucional para tomar medidas.

La reunión cuenta con la participación del presidente Paz, ministros, representantes de distintos sectores, embajadas y organismos de cooperación internacional, entre otros.

Mesa de Lara

En la segunda mesa de diálogo, también participan representantes de la Iglesia católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

En representación del Gobierno, acuden los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Educación, Beatriz García.

“Llegamos a este espacio de diálogo convocado por el Legislativo con la misma esperanza y convicción con las que hemos participado siempre de este tipo de encuentros: de que el diálogo es el camino para encontrar soluciones”, dijo Lupo en sus redes sociales.

Por parte de sectores y organizaciones sociales estuvo Pedro Quispe, secretario ejecutivo de los Choferes del Transporte Pesado Nacional e Internacional, y otros delegados que se acreditaron como representantes de organizaciones sociales como la Túpac Katari, el Conamaq, la Cidob, la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y juntas vecinales.

Los representante de los sectores también pidieron la presencia del ejecutivo de la COB, Mario Argollo, que se ha declarado en la clandestinidad al existir una orden de aprehensión en su contra por terrorismo e instigación pública a delinquir.