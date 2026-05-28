La ley del alivio tribiutario se aplicará para deudas en Impuestos y Aduana

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Publicado el 28/05/2026 a las 9h25
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La noche de este 27 de mayo, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley 1733 que un periodo de alivio tributario a través de la condonación y regularización en Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional. Beneficia a los contribuyentes que tiene tengan deudas iguales o menores a Bs 10 millones correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2017 y también las generadas durante la gestión 2020, marcada por la pandemia.

Con carácter extraordinario y por única vez, se condona a los contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales - SIN y Aduana Nacional - AN, la deuda tributaria y las multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a los periodos fiscales anteriores a enero de 2018. Esta condonación también alcanza a los tributos y multas establecidas en resoluciones administrativas o judiciales ejecutoriadas, inclusive aquellas que se encuentran en impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva hasta antes del remate o disposición de bienes, dice el artículo 1 de la Ley 1733

"Esta ley aplica a todos los impuestos de carácter nacional", afirmó el ministro José Gabriel Espinoza al detallar que alcanzará a contribuyentes con obligaciones vinculadas al IVA, IUE, IT, ITF y también a quienes forman parte de regímenes simplificados y especiales.

Según el ministro, en esos casos se eliminarán multas, intereses y mantenimiento de valor. Además, se levantarán medidas coactivas como bloqueos de cuentas y anotaciones de bienes. "Cualquier persona que tenga deudas menores a 10 millones de bolivianos, hoy día se le eliminarán las deudas, las multas, los intereses y los procesos coactivos", sostuvo.

Espinoza aseguró que la norma busca corregir distorsiones generadas por procesos tributarios prolongados. Explicó que pequeñas observaciones fiscales podían multiplicarse durante años por multas e intereses acumulados. "Una deuda de entre 2.000 y 2.500 bolivianos podría terminar representando cerca de 250.000 bolivianos", afirmó.

La ley también incorpora un mecanismo de regularización para deudas posteriores al 31 de diciembre de 2017 y hasta 2025, excluyendo la gestión 2020. En esos casos no existirá condonación total, pero sí eliminación de multas e intereses. Los contribuyentes podrán acogerse a planes de pago de hasta 36 meses.

"Si la persona quiere pagar la deuda al contado, se le elimina el 50% del mantenimiento de valor", explicó el ministro al detallar las facilidades previstas en la norma.

El Gobierno sostiene que las medidas beneficiarán principalmente a pequeños contribuyentes que quedaron atrapados en procesos tributarios difíciles de regularizar y que actualmente enfrentan restricciones económicas para mantenerse activos.

La norma tiene efecto inmediato puesto que ha sido publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia y solo queda pendiente la reglamentación dispuesta por Impuesto Nacionales.

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