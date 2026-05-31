Benita Parra logra medalla de bronce y bate el récord nacional de los 5.000 metros en Perú

La atleta cochabambina cumplió una excelente carrera y consiguió la medalla de bronce en los 5000 metros en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, desarrollado en la ciudad de Lima, Perú.

Además, registró un tiempo de 16:05.64, con el cual mejoró el Récord Nacional (16:07.12) que ella misma poseía desde hace tres semanas en la misma pista del vecino país.

La ganadora de la prueba fue la argentina Micaela Levaggi con un tiempo de 15:48.90, seguida por la peruana Verónica Huacasi, quien marcó 15:54.14.

Muchas felicidades para Benita, para su entrenador César Condori y para todo el grupo que la acompaña y hace posible este gran éxito del atletismo boliviano.