Benita Parra logra medalla de bronce y bate el récord nacional de los 5.000 metros en Perú

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Los Tiempos Digital
Publicado el 31/05/2026 a las 12h55
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La atleta cochabambina cumplió una excelente carrera y consiguió la medalla de bronce en los 5000 metros en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, desarrollado en la ciudad de Lima, Perú.

Además, registró un tiempo de 16:05.64, con el cual mejoró el Récord Nacional (16:07.12) que ella misma poseía desde hace tres semanas en la misma pista del vecino país.

La ganadora de la prueba fue la argentina Micaela Levaggi con un tiempo de 15:48.90, seguida por la peruana Verónica Huacasi, quien marcó 15:54.14.

Muchas felicidades para Benita, para su entrenador César Condori y para todo el grupo que la acompaña y hace posible este gran éxito del atletismo boliviano.

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