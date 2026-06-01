Pese a ventajas, el SOAT-C cubre solo 1,7% de trabajadores de la construcción

La aseguradora estatal Univida ratificó la vigencia y el alcance del Seguro Obligatorio de Accidentes para Trabajadoras y Trabajadores de la Construcción (SOAT-C), diseñado para dar estabilidad social y médica ante accidentes laborales a uno de los rubros con mayor tasa de riesgo , el de la construcción.

Con una meta de protección de al menos 462 mil trabajadores en Bolivia, la penetración este año sólo fue del 1,65%; es decir, unas 7.000 personas.

La contratación anual de este seguro es un requisito obligatorio para todo el personal del sector que sea mayor de 18 años.

Las empresas constructoras, contratistas independientes y sindicatos pueden solicitar el seguro.

“Es de conocimiento de todos que no existe mucha cultura para adquirir seguros en el país, ni en el tema de seguridad industrial ni en el tema de la seguridad de la construcción. Hemos visto que la mayoría de accidentes que sufren los trabajadores tienen cierto grado de gravedad”, informó a La Prensa, Valeria de La Torre, jefa nacional de seguros obligatorios de Univida.

Accidentes

No hay un registro centralizado de acceso público que contabilice el número exacto de albañiles o trabajadores de la construcción fallecidos en lo que va del año; sin embargo, los reportes policiales y de los medios de comunicación muestran que las caídas de altura y las descargas eléctricas son las causas principales de muerte de estos obreros. Este seguro funciona como un escudo financiero mediante prestaciones directas.

Cubre un límite de hasta 7.000 bolivianos por siniestro que costean las curaciones, cirugías, hospitalización y suministro farmacéutico; y otorga un respaldo económico de 70 mil bolivianos en casos donde el trabajador sufra incapacidad total y permanente a causa de sus labores. La prima anual única es de 150 bolivianos y el dinero de la cobertura se desembolsa a los derecho-habientes o familiares del trabajador.

“Este tipo de cobertura tiene un capital acumulado, es decir, que si un trabajador o trabajadora de la construcción sufre un accidente en el ejercicio de esta actividad, y producto de ello tiene lesiones corporales, recibe atención en un centro médico y posterior a ello, lamentablemente llega a fallecer o tenga un grado de invalidez, entonces esta cobertura se amplía hasta los 7.000 que les decíamos en gastos médicos y 70 mil más por la muerte o invalidez; entonces, se llega a tener un capital asegurado de hasta 77 mil bolivianos”, dijo.

Obligación

Son las firmas constructoras que tienen la obligación de velar que su trabajador esté asegurado ante cualquier evento que pueda suscitarse. La vigencia es de 12 meses, desde las 00:00 horas del día siguiente de la fecha de contratación. Desde 2021 hasta el 15 de mayo, el Soat-C ha dado cobertura a 1.047 personas por gastos médicos y 25 personas por fallecimiento.; un total de 1.066 trabajadores de la construcción. De enero a abril de este año, se tienen registros de atención de 86 casos. Santa Cruz, es el departamento que registra mayor incidencia para adquirir el seguro. Este año, 41 personas fueron atendidas con gastos médicos; 23 en La Paz, y 15 en Cochabamba.