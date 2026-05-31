Aprehenden a un hombre con más de Bs 190 mil en Parotani; no pudo justificar el origen del dinero

Un hombre fue aprehendido este sábado en el sector de Parotani, tras ser encontrado en posesión de más de 190 mil bolivianos que no pudo justificar ante los controles policiales desplegados en la zona, informó la Policía.

El operativo se realizó alrededor de las 08.00 en el puente Parotani, sobre la carretera que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz, como parte de los controles de seguridad implementados en la ruta interdepartamental.

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Alejandro Basto, explicó que el hecho se registró durante la revisión de un vehículo en el que se encontraba el implicado. "Se realizó la revisión de un vehículo. En su interior se encontraba una persona que estaba en posesión de 190 mil bolivianos y otra cantidad de dinero de dudosa procedencia", indicó en contacto con la prensa.

La autoridad agregó que el sujeto no pudo acreditar el origen del dinero, por lo que se procedió a su aprehensión y a la intervención de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), instancia que asumió las investigaciones junto al Ministerio Público.