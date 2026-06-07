Empresarios de Cochabamba registran pérdidas Bs 2 mil millones por los bloqueos

Los empresarios de Cochabamba registran pérdidas de Bs 2.292 millones por los bloqueos recientes y los acumulados en 2026, que llegan a 40 días efectivos de cerco en las rutas de conectividad nacional, interdepartamental y regional, según la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).



Para la jornada del pasado viernes 5 de junio, la afectación económica diaria estimada alcanza Bs 90,9 millones, como consecuencia de 32 puntos de bloqueo que restringen la circulación de personas, transporte de carga, alimentos, insumos productivos, mercancías, servicios logísticos y bienes esenciales.



El informe técnico establece que el bloqueo opera como una carga económica generalizada fuera del sistema tributario formal, pero con efectos equivalentes a una imposición sobre la actividad económica. Esta presión se paga en tiempo perdido, combustible adicional, mercancía deteriorada, ventas caídas, inventarios inmovilizados, contratos incumplidos, pérdida de productividad y menor liquidez.



Desde una perspectiva macroeconómica, este impuesto “de facto” es un “impuesto invisible” que golpea simultáneamente a productores, transportistas, comerciantes, empresas y hogares.



Según la FEPC, el productor pierde mercado y capacidad de venta; el transportista absorbe tiempo improductivo, gasto operativo y desgaste; el comerciante enfrenta menor reposición y caída de ventas; la empresa registra retrasos de cobranza, presión financiera y menor rotación de capital; y el hogar termina pagando precios más altos y perdiendo poder adquisitivo. La FEPC alertó que el impacto de los bloqueos adquiere mayor gravedad en un contexto inflacionario. En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 2,13% en Bolivia, una inflación acumulada de 2,62% y una variación a doce meses de 12,51%, según datos del Instituto Nacional de Estadística procesados por el OEE-FEPC.



El componente alimentario concentra la mayor presión. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 6,05% y explicó 1,85 puntos porcentuales del incremento total del IPC nacional. Esto significa que aproximadamente 86,9% de la inflación mensual nacional se explica por alimentos y bebidas no alcohólicas.

Pausa



El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, volvió a pedir ayer una pausa humanitaria para el transito de alimentos, medicamentos y transportistas.



“Con respeto a la lucha de nuestras hermanas y hermanos movilizados, solicito considerar una pausa humanitaria de ocho horas en los bloqueos para permitir el paso de ambulancias, alimentos y transportistas”, publicó ayer en sus RRSS.