Adela Zamudio: activan la Plataforma Cultural Viva "Cien años de ausencia"

Tras la activación realizada el pasado 25 de julio, la Plataforma Cultural Viva: Cien Años de Ausencia, hacia el centenario del fallecimiento de Adela Zamudio (1928–2028), tendrá su lanzamiento oficial y abierto al público el próximo 25 de agosto en el Auditorio del Campus Túpac Amaru de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana (UPAL), ubicado en la calle Túpac Amaru N.º 1816, esquina Paso del Inca, Cochabamba.

La elección de esta sede responde a que la UPAL forma parte de la Plataforma Cultural Viva desde sus inicios y se ha sumado a esta iniciativa de conmemoración y proyección del legado de Adela Zamudio.

La proyecto fue gestado por el Archivo Histórico Torrico Zamudio con la dirección general de María de la Cruz Torrico de Berdecio, la coordinación general de Valeria de Ugarte Torrico y el trabajo conjunto del equipo de la institución, con el designio de fomentar planes afines a la investigación, la educación, el patrimonio documental, las artes, la creación contemporánea y la participación ciudadana, forjando un espacio continuo de contribución que propague la evocación del centenario y apuntale nuevos métodos de labor conjunta entre diferentes sectores.

Virginia Ayllón Soria, poeta, narradora, crítica e investigadora literaria, bibliotecóloga y una de las principales especialistas en la vida, el pensamiento y la obra de Adela Zamudio, si bien no pudo estar presente en la activación, ya que no reside en Cochabamba, se ha sumado a la Plataforma Cultural Viva.

Su contribución a Cien Años de Ausencia consistirá en la creación de dos archivos digitales. Primer archivo digital: reunirá toda la producción de Virginia Ayllón sobre Adela Zamudio, que es enorme, incluyendo publicaciones, audios y videos.



Segundo archivo digital: reunir la producción académica sobre Adela Zamudio, desarrollado por investigadores bolivianos y extranjeros, incluyendo publicaciones, audios y videos.Valeria de Ugarte Torrico, coordinadora general del proyecto, comentó que Bastardo Wines, el vino oficial de la plataforma, creará una etiqueta especial dedicada a Cien Años de Ausencia, concebida siguiendo los estándares de calidad y la identidad que distinguen a la marca. Se tratará de una edición limitada, creada exclusivamente para esta conmemoración, que no volverá a producirse.

“Es una bodega de Cochabamba, todo su vino se produce acá, en palabras de ellos mismos, Bastardo Wines es una bodega cochabambina que rompe con las reglas tradicionales para abrazar la libertad creativa. Nacida sin el peso de herencias familiares ni protocolos centenarios, se define por su espíritu disruptivo, su conexión con la tierra y su compromiso con lo auténtico.



Tienen un concepto muy artístico y etiquetas geniales”, señaló Valeria de Ugarte.

La Plataforma Cultural Viva “Cien años de ausencia”, hacia el centenario del fallecimiento de Adela Zamudio (1928–2028) emprenderá una programación cultural contínua para proyectar el pensamiento, la obra y el legado de Adela Zamudio hacia nuevas generaciones, haciendo de la memoria un espacio de creación, encuentro, diálogo y futuro.

Adela Zamudio (1854–1928) fue una destacada escritora, poeta y educadora boliviana, reconocida como la pionera del feminismo en su país. Nació el 11 de octubre de 1854 en Cochabamba, donde falleció el 2 de junio de 1928. Su fecha de nacimiento se conmemora actualmente como el Día de la Mujer Boliviana