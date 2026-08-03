El PCC y el Comando Vermelho se disputan el control del narcotráfico en Bolivia, según la Policía

En los últimos días, se han reportado varios hechos de sangre en el país relacionados al crimen organizado; desde la Policía informan que se trata de una disputa entre el PCC (Primer Comando de la Capital) y el Comando Vermelho.

"Hay una pugna de poder entre dos facciones de nacionalidad brasileña como es el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho", dijo el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, a Unitel.

En la última semana, se han reportado cinco asesinatos en Santa Cruz. "Lo que ellos están disputando es el poder, de poderse apropiar de las líneas del tráfico", agregó.

La Policía informó que se ha desplegado un contingente policial en la frontera con Brasil y que se intervino una pista clandestina y se encontró una avioneta.