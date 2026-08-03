Otorgan ascenso póstumo y condecoración al valor al subteniente fallecido en San Matías

El subteniente Yerson Salazar Aliendres, quien falleció durante un operativo policial en el municipio fronterizo de San Matías, recibió este lunes un ascenso póstumo al grado teniente y una condecoración al valor en una ceremonia especial realizada en el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz.

Salazar fue asesinado durante una emboscada armada mientras desarrollaba labores investigativas en la comunidad de Ascensión de la Frontera, municipio de San Matías, en el departamento de Santa Cruz, por recientes hechos de violencia registrados en esta zona.

Fue el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien entregó la condecoración a la madre del joven y destacó el valor del uniformado, a quien agradeció por su trabajo para combatir el crimen.

"Es muy doloroso perder un hijo y eso es lo que está sucediendo hoy día. Un hijo que ha dado su vida en el cumplimiento del deber, un hijo que ha muerto defendiendo a la sociedad boliviana", afirmó la autoridad a tiempo de lamentar que se frustró el futuro de un joven destacado.

Horas antes del acto, el cuerpo del uniformado fue velado por sus familiares en la ciudad de Santa Cruz luego de que el domingo arribó vía aérea y se le realizó la autopsia legal.