Rodríguez Veltzé afirma: “Hará mucho bien al país” que Paz y Lara den una “señal de madurez”

País
AGENCIAS
Publicado el 03/08/2026 a las 10h31
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El exgobernante Eduardo Rodríguez Veltzé consideró que la actual relación que sostiene a la fecha el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara “es una relación que resta”, según un reporte de Unitel.

En su juicio, resolver sus diferencias le hará bien al país y a los mandatarios.

“Creo que ya ha pasado el tiempo de las susceptibilidades personales y la crisis de los 50 días de bloqueos y del estancamiento en el funcionamiento mostró que la responsabilidad está por encima de las diferencias personales”, señaló.

En su criterio, “hará mucho bien al país, al funcionamiento de la Asamblea Legislativa y a ambos personajes que puedan dar una señal de madurez, de responsabilidad y dejar de lado sus diferencias”.

Paz marcó distancia de Lara poco después de la posesión, en noviembre de 2025, en medio de un cruce de acusaciones.

Lara pidió una reunión a Paz para intentar resolver sus diferencias, pero hasta la fecha esta cita no se concreta de manera pública.

  

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