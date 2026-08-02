Amor Brujo, el concierto español de la Orquesta Filarmónica

Cultura
NORMAN CHINCHILLA
Publicado el 02/08/2026 a las 11h02
ESCUCHA LA NOTICIA

Es un programa brillante y colorido, tendremos, junto con toda la orquesta, un piano solista, un harpa, cantantes, danza y castañuelas”, dice el director de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba (OFC), Augusto Guzmán, al referirse a la tercera presentación de 2026 de este ensamble sinfónico.

Son cuatro obras de dos maestros: un español y un ruso, alejados por la geografía de sus nacionalidades, pero ligados por inspirar sus composiciones en temas del folklore, en este caso, el de España

Homenaje

Hay, en este programa, un propósito de homenaje al gran compositor español, pues son 150 años de su nacimiento. “Desde principios de 2026 sabíamos que este era un año Manuel de Falla, y, además, también aprovechamos que recién hace dos o tres años, las partituras son de dominio público”, explica Guzmán.

“Manuel de Falla ha llevado el folclore español a la altura de música universal.

Se lo conoce en todo lado y justamente con estas obras que son las más importantes, El amor brujo, El sombrero de tres picos  y Noches en los jardines de España.

“Todo el programa es de música que no se ha escuchado mucho en nuestro medio y, como siempre, su elección obedece a la misión que tiene la orquesta de difundir música clásica, principalmente, y hacer conocer lo más posible de la vasta producción de compositores, como lo de este concierto, que son famosos en el mundo” agrega el maestro.

Canto y danza

“La versión de El amor brujo que vamos a interpretar es la de 1920, y con una cantante mezzosoprano, Malú Méndez, cubana, que ha cantado con nosotros el año pasado, por primera vez. El poema, es bastante andaluz. Entonces el acento cubano, va a darle un color bonito.

Y estamos incorporando un número con danza, que va a ser a cargo de la compañía de Danza Marta Estívariz.

Luego, en la primera parte también vamos a hacer la Suite número 2 del Sombrero de tres picos, aquí incorporamos la danza de un solista y dura como 15 minutos, con lo habrá unos 40 minutos de música en la primera parte.

Ambas composiciones: El amor brujo y El sombrero de tres picos cuentan historias un tanto dramáticas, son asuntos de amores. En la primera, la cantante narra algo de ello, pero la cantante va contando un poco también de la historia.

Pero lo importante es eso que el público sienta a través de la música todas estas ideas, digamos.

Lo lindo es que es música muy española, entonces hay cosas muy alegres y además es una música que se parece mucho a la nuestra, porque la nuestra, en realidad, tiene mucho de la música e España.

Es la primera vez que hacemos El amor brujo, la obra completa versión 1920.

Segunda parte

El primer tema después del entreacto es también de Manuel de Falla: “Noches en los jardines de España es una obra para piano solista, pero que De Falla no la ha denominado concierto.

El pianista es solista, está de principio a fin en los tres movimientos, pero no busca el lucimiento virtuosístico ni actúa como un solista convencional que compite contra la masa orquestal.

“Funciona como un instrumento de color, integrándose de forma poética y sinfónica para evocar impresiones, aromas y misterios nocturnos, está muy integrado con la orquesta.

“Entonces es una especie de concierto, pero muy particular. Es música muy brillante. Eric Villegas, pianista de la Orquesta, es el solista, explica el director de la OFC.

El programa concluye con la obra de un maestro ruso Rimsky-Korsakov, un aristócrata que logra conciliar su talento musical con el deseo familiar de convertirlo en oficial de la marina imperial.

Ruso

Es uno de los dos mayores compositores rusos del siglo XIX y su inclusión en este concierto se entiende porque sus obras están en la corriente del “nacionalismo musical, muy ligado a la exaltación de lo local y que puso en valor y transformó los sonidos y las melodías procedentes del folklore y de los cantos populares de cada país”, explica un publicado por El Mundo, de Madrid.

Otro artículo, del sitio web de la Filarmónica de Los Ángeles, cita al compositor sobre esta obra: “Está concebida como una brillante composición para orquesta.Es sin duda una pieza vivamente brillante”. Como todo el programa de mañana, lunes 3 y el martes 4 de agosto a las 20 horas en El Portal, indica la OFC en su página de Facebook.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Incendios de sexta generación en Europa: por qué son tan devastadores

Lo más compartido

1
Kiev bajo ataque ruso, al menos tres muertos y 10 heridos
2
Incendios de sexta generación en Europa: por qué son tan devastadores
3
Ollanta Humala sale libre al anularse caso Odebrecht en Perú
4
Encuentran el cadáver del policía ejecutado el jueves en San Matías
5
Sector agropecuario de Cochabamba anuncia que iniciará la importación de su propio diésel

Más en Cultura

02/08/2026
Micaela Lima: quiero que el nombre de mi país suene en el Festival de Punta del Este
La cantante cochabambina Micaela Lima se ganó el derecho de cantar en la 14° edición del Festival Internacional de la Canción Punta del  Este 2026, tras...
Ver más
31/07/2026
Pese a la crisis por los bloqueos, el Gran Poder prevé mayor participación con más de 95 mil danzantes
A pesar de los bloqueos y movilizaciones que durante semanas golpearon la economía y afectaron la organización de diferentes actividades en el país, la...
Ver más
Cada 31 de julio, miles de paceños izan la bandera rojo punzó y verde esmeralda. Pocos conocen que, según el historiador Randy Chávez, el hombre que la creó fue Manuel Victorio García Lanza, quien...
Ver más
31/07/2026
La historia detrás de la bandera paceña tiene un protagonista olvidado
Cochabamba forma parte de la gira nacional que desarrollará la AsociaciónSagarnaga en Bolivia.
Ver más
31/07/2026
Sagarnaga comienza el Tour Bolivia 2026 en Sacaba
La imagen de Elba Rodríguez sosteniendo el trofeo de la primera edición de MasterChef Argentina sigue vigente para miles de espectadores que en 2014 la vieron llegar a la final y consagrarse campeona...
Ver más
30/07/2026
La nueva vida de Elba Rodríguez, a 12 años de ganar MasterChef
Cochabamba se tiñe de negro por la llegada de más de un centenar de tunos, quienes invaden la ciudad desde hoy para ser partícipes del Encuentro Internacional de Tunas Universitarias, que levanta...
Ver más
30/07/2026
Cochabamba acoge el Encuentro Internacional de Tunas Universitarias
En Portada
01/08/2026 Seguridad
Hallan el cadáver del subteniente acribillado en la frontera tras operativo especial en San Matías
La búsqueda del subteniente Yerson Salazar Aliendres concluyó la tarde de este sábado con un trágico desenlace.
vista
01/08/2026 Seguridad
Operativo por desaparición de subteniente deriva en el hallazgo de una pista ilegal en San Matías
"En estos operativos helitransportados se ha logrado ubicar una pista clandestina a 10 kilómetros aproximadamente de la localidad de Ascensión de la Frontera...
vista
01/08/2026 Cochabamba
Sector agropecuario de Cochabamba anuncia que iniciará la importación de su propio diésel
El representante de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, anunció que aproximadamente en 15 días comenzarán con la importación de su propio...
vista
01/08/2026 Mundo
Desarticulan en Chile red de trata que captaba mujeres en Bolivia; rescatan a 12 víctimas
Una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada en Chile, en un operativo que permitió rescatar a...
vista
01/08/2026 Cine
El coraje del plano secuencia: 90 años de Jorge Sanjinés mirando adentro
Llevo varios días en un bucle extraño, volviendo a ver La nación clandestina (1989) una y otra vez. Supongo que pasa cuando uno se choca con un cine que no es...
vista
01/08/2026 País
Medinaceli agradece el respaldo y admite que enfrentó los días más difíciles de su vida
El exministro de Energía e Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, expresó este sábado su agradecimiento a las personas que, durante los tres días que permaneció...
vista
Actualidad
Aparte de más de mil reclamos por cortes de electricidad y susto en gente expuesta a las ráfagas debido a su trabajo,...
Ver más
02/08/2026 Cochabamba
Los vientos del viernes causaron más de mil cortes de electricidad
La Unidad de Gestión de Riesgos junto a la Dirección de Desarrollo Rural y Productivo de la Alcaldía de Quillacollo se...
Ver más
02/08/2026 Cochabamba
Intensifican los trabajos en las vías y el río Rocha para la festividad de Urkupiña
La ciudad de La Paz vivió ayer la entrada folclórica del Señor Jesús del Gran Poder 2026, con la participación de 74...
Ver más
02/08/2026 País
Gran Poder. La Paz vivió ayer su mayor entrada folklórica anual
Las acciones policiales en las proximidades de San Matías resultaron ayer en el hallazgo del cuerpo del oficial de...
Ver más
02/08/2026 Seguridad
Encuentran el cadáver del policía ejecutado el jueves en San Matías
Deportes
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciado que cancela su propuesta de vender participaciones de la Copa...
Ver más
02/08/2026 Fútbol
Infantino da marcha atrás y anula su oferta de privatizar el Mundial
El FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto de Gianni Infantino para vender a privados derechos comerciales y eventos...
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
El fútbol asiático se unió al bloque de rechazo y sumó otro revés para el proyecto de Infantino en FIFA: cómo está el mapa de votos
El principal asesor de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, emitió un comunicado explicando su decisión de dimitir.
Ver más
31/07/2026 Fútbol Int.
Golpe para Infantino: dimite Cordeiro, asesor de la FIFA
Bolívar venció a Gremio por 1-0 ayer en Porto Alegre, Brasil, y se clasificó a los octavos de final de la Copa...
Ver más
31/07/2026 Fútbol
Bolívar triunfa en Brasil y avanza a los octavos de final de la Sudamericana
Tendencias
Apartir del 1 de agosto de 2026, varios modelos de televisores dejarán de tener acceso a la aplicación nativa de...
Ver más
31/07/2026 Tecnología
Conozca la lista de televisores que se quedarán sin Netflix a partir de agosto
En 2023, un gato montés (Leopardus geoffroyi) se convirtió en la mascota de una familia en la ciudad de Cochabamba, en...
Ver más
27/07/2026 Medio Ambiente
El virus de la panleucopenia amenaza la supervivencia del gato montés en Bolivia
Doble Click
“Es un programa brillante y colorido, tendremos, junto con toda la orquesta, un piano solista, un harpa, cantantes,...
Ver más
02/08/2026 Cultura
Amor Brujo, el concierto español de la Orquesta Filarmónica
Uno de los restaurantes más emblemáticos de Burger King en Bolivia vuelve a operar completamente renovado.
Ver más
02/08/2026 Sociales
Burger King Ballivián reabre sus puertas y renueva un ícono de Cochabamba
La cantante cochabambina Micaela Lima se ganó el derecho de cantar en la 14° edición del Festival Internacional de la...
Ver más
02/08/2026 Cultura
Micaela Lima: quiero que el nombre de mi país suene en el Festival de Punta del Este
Llevo varios días en un bucle extraño, volviendo a ver La nación clandestina (1989) una y otra vez. Supongo que pasa...
Ver más
01/08/2026 Cine
El coraje del plano secuencia: 90 años de Jorge Sanjinés mirando adentro