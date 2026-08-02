Amor Brujo, el concierto español de la Orquesta Filarmónica

“Es un programa brillante y colorido, tendremos, junto con toda la orquesta, un piano solista, un harpa, cantantes, danza y castañuelas”, dice el director de la Orquesta Filarmónica de Cochabamba (OFC), Augusto Guzmán, al referirse a la tercera presentación de 2026 de este ensamble sinfónico.

Son cuatro obras de dos maestros: un español y un ruso, alejados por la geografía de sus nacionalidades, pero ligados por inspirar sus composiciones en temas del folklore, en este caso, el de España

Homenaje

Hay, en este programa, un propósito de homenaje al gran compositor español, pues son 150 años de su nacimiento. “Desde principios de 2026 sabíamos que este era un año Manuel de Falla, y, además, también aprovechamos que recién hace dos o tres años, las partituras son de dominio público”, explica Guzmán.

“Manuel de Falla ha llevado el folclore español a la altura de música universal.

Se lo conoce en todo lado y justamente con estas obras que son las más importantes, El amor brujo, El sombrero de tres picos y Noches en los jardines de España.

“Todo el programa es de música que no se ha escuchado mucho en nuestro medio y, como siempre, su elección obedece a la misión que tiene la orquesta de difundir música clásica, principalmente, y hacer conocer lo más posible de la vasta producción de compositores, como lo de este concierto, que son famosos en el mundo” agrega el maestro.

Canto y danza

“La versión de El amor brujo que vamos a interpretar es la de 1920, y con una cantante mezzosoprano, Malú Méndez, cubana, que ha cantado con nosotros el año pasado, por primera vez. El poema, es bastante andaluz. Entonces el acento cubano, va a darle un color bonito.

Y estamos incorporando un número con danza, que va a ser a cargo de la compañía de Danza Marta Estívariz.

Luego, en la primera parte también vamos a hacer la Suite número 2 del Sombrero de tres picos, aquí incorporamos la danza de un solista y dura como 15 minutos, con lo habrá unos 40 minutos de música en la primera parte.

Ambas composiciones: El amor brujo y El sombrero de tres picos cuentan historias un tanto dramáticas, son asuntos de amores. En la primera, la cantante narra algo de ello, pero la cantante va contando un poco también de la historia.

Pero lo importante es eso que el público sienta a través de la música todas estas ideas, digamos.

Lo lindo es que es música muy española, entonces hay cosas muy alegres y además es una música que se parece mucho a la nuestra, porque la nuestra, en realidad, tiene mucho de la música e España.

Es la primera vez que hacemos El amor brujo, la obra completa versión 1920.

Segunda parte

El primer tema después del entreacto es también de Manuel de Falla: “Noches en los jardines de España es una obra para piano solista, pero que De Falla no la ha denominado concierto.

El pianista es solista, está de principio a fin en los tres movimientos, pero no busca el lucimiento virtuosístico ni actúa como un solista convencional que compite contra la masa orquestal.

“Funciona como un instrumento de color, integrándose de forma poética y sinfónica para evocar impresiones, aromas y misterios nocturnos, está muy integrado con la orquesta.

“Entonces es una especie de concierto, pero muy particular. Es música muy brillante. Eric Villegas, pianista de la Orquesta, es el solista, explica el director de la OFC.

El programa concluye con la obra de un maestro ruso Rimsky-Korsakov, un aristócrata que logra conciliar su talento musical con el deseo familiar de convertirlo en oficial de la marina imperial.

Ruso

Es uno de los dos mayores compositores rusos del siglo XIX y su inclusión en este concierto se entiende porque sus obras están en la corriente del “nacionalismo musical, muy ligado a la exaltación de lo local y que puso en valor y transformó los sonidos y las melodías procedentes del folklore y de los cantos populares de cada país”, explica un publicado por El Mundo, de Madrid.

Otro artículo, del sitio web de la Filarmónica de Los Ángeles, cita al compositor sobre esta obra: “Está concebida como una brillante composición para orquesta.Es sin duda una pieza vivamente brillante”. Como todo el programa de mañana, lunes 3 y el martes 4 de agosto a las 20 horas en El Portal, indica la OFC en su página de Facebook.