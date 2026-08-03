Quillacollo ya está lista para la Festividad de Urkupiña 2026

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 03/08/2026 a las 8h29
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A dos semanas de la celebración de la Virgen de Urkupiña, Quillacollo ya empieza a cambiar de ritmo. El movimiento de peregrinos alrededor del templo San Ildefonso, la presencia de comerciantes y artesanos, y el trabajo de cientos de familias muestran que la ciudad entra en una de sus temporadas más importantes de fe y tradición.

Hoy, la tradicional Entrada de Urkupiñita reúne a más de 30 fraternidades, además de niños, jóvenes y devotos que recorren las principales calles del municipio en una jornada de música, danza y color, como una de las primeras actividades masivas rumbo a la gran fiesta de agosto.

El ambiente de Urkupiña también se siente en los alrededores del santuario. Floristas, vendedores de velas, comerciantes de imágenes religiosas y artesanos ya se preparan para una temporada que representa uno de los momentos más importantes del año.

En sus puestos se encuentran imágenes de la Virgen, flores, rosarios, coronas, vestimentas y recuerdos que son buscados por los fieles que llegan para cumplir promesas y preparar sus ofrendas.

Una de ellas es doña Martha, de  una familia que trabaja desde hace años en la elaboración y comercialización de artículos religiosos en inmediaciones de la plaza 15 de Agosto. Su hija, Yurema, cuenta que desde hace varias semanas incrementaron la producción de vestimentas y accesorios para responder a la demanda de los visitantes.

“Hemos confeccionado más ropitas con mejores detalles, pero tratando de mantener los precios para que sean accesibles al cliente. El material ha subido, pero queremos que todos puedan llevar algo para su Virgencita”, comentó.

Las imágenes de la Virgen se ofrecen para todos los bolsillos. Van desde los Bs 90 y pueden superar los Bs 4.000, dependiendo del acabado y los detalles de elaboración. Además, se ofrecen vestidos, velos, coronas y resplandores que los devotos adquieren para renovar la imagen de la Virgen como parte de sus promesas.

“También realizamos mandados para la Virgen. Hay familias que vienen con encargos especiales, como ropitas, velos u otros accesorios, para cumplir sus promesas”, explicó Yurema.

El movimiento también llegó hasta las floristas ubicadas cerca del templo San Ildefonso. Las rosas siguen siendo las más buscadas por los devotos para sus ofrendas. Las comerciantes explican que el frío afectó la producción, aunque esperan mayor abastecimiento en los próximos días con la llegada de más visitantes.

Urkupiña no solo mueve la venta de artículos religiosos. Los puestos de desayuno, pensiones, restaurantes, hospedajes, transportistas y pequeños emprendedores también se alistan para recibir a miles de personas durante la festividad.

La Alcaldía intensifica los trabajos de mantenimiento de espacios públicos, con labores en plazas, áreas verdes y sectores que recibirán a los visitantes durante los días de celebración.

Con la llegada de Urkupiña, la ciudad no solo prepara sus espacios, también activa sus tradiciones, sus comercios y las historias de quienes son parte de la celebración.

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