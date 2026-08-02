Circuito Óscar Crespo registra cinco accidentes entre sábado y domingo, una espectadora permanece en estado grave

Al menos cinco accidentes se registraron entre el sábado y este domingo durante el desarrollo del Circuito Nacional de Automovilismo Óscar Crespo, en la ciudad de Sucre. Los hechos más graves ocurrieron en la jornada dominical, cuando dos vehículos de competencia perdieron el control y dejaron varios heridos, entre ellos una espectadora con traumatismo encéfalo craneal grave.

Uno de los accidentes ocurrió en la rotonda del colegio Von Humboldt, donde el vehículo número 96 de la categoría RC2N, conducido por Noel Torrez, salió de la vía e impactó contra un inmueble tras perder el control.

De acuerdo con el reporte preliminar del Centro Coordinador de Emergencias Departamental, Verónica S. S., de 34 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y fue trasladada a la Clínica Ángeles, donde permanece con diagnóstico reservado.

En el mismo hecho también resultó herido el navegante Alan Noel Torrez, de 17 años, quien presenta una fractura de clavícula y una posible fractura en la pierna derecha. Asimismo, Mariano Méndez Roca, de 29 años, fue evacuado al hospital Santa Bárbara con politraumatismos.

Otro accidente se registró a la altura del mercado Copacabana, donde el piloto Gonzalo Barit sufrió politraumatismos tras perder el control de su vehículo. En tanto, otro coche de competencia impactó contra un poste en la zona de El Abra, sin que hasta el momento se conozca un reporte oficial sobre personas lesionadas.

Otro accidente se registró a la altura del mercado Copacabana.Los accidentes quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales, donde se observa el momento en que los vehículos abandonan la ruta e impactan contra estructuras ubicadas cerca del circuito.

De acuerdo a un reporte de Correos del Sur, durante la jornada del sábado también se reportaron tres accidentes. El piloto Mauricio Castro, de 16 años, sufrió politraumatismos tras un choque a la altura del Regimiento de Infantería Sucre II y fue trasladado a la Clínica Ángeles.

Además, el piloto Adimar Ortuste protagonizó un vuelco en la quebrada de Yotala y su estado de salud fue reportado como estable. En otro incidente, el copiloto Wilber Villacorta sufrió una contusión en el hombro izquierdo y recibió atención médica en la brigada de salud instalada en Totacoa-Yotala.