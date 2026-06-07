El ganador del Mundial tendrá que disputar 8 partidos antes de coronarse

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 07/06/2026 a las 10h49
ESCUCHA LA NOTICIA

De las muchas singularidades y hechos inéditos que adornan la realización de esta versión del Mundial de Fútbol 2026, destaca su huella de grandeza. Todos sus datos superan a los anteriores mundiales. Más equipos, más países organizadores, más estadios, más dinero, etc. En lo que sigue, algunos hechos únicos que caracterizan a esta versión mundialista.

Debutantes

La participación de las debutantes Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curaçao, la presencia de selecciones como Haití y RD Congo -ambas 52 años después de su única aparición-, o de Irak -ausente desde 1986-, convierten la Copa del Mundo 2026 en la más exótica de la historia, con partidos que pocos apostaron que se verían en una fase final.

Entradas caras

En un mercado como el estadounidense en el que es legal la reventa, los “precios dinámicos”, que se ajustan en función de la demanda y disponibilidad para cada partido se han convertido en objeto de polémica. Es un sistema que, principio, también propicia que bajen, pero con 500 millones de peticiones de entradas, la mayoría se ha disparado.

La FIFA argumenta que sacó más de 100.000 boletos a 60 euros (unos 70 dólares) y que el objetivo ha sido optimizar los ingresos maximizando la asistencia a los estadios. Recuerda, además, que el 90 % de los ingresos se reinvierte en el fútbol mundial, pero los miles de dólares que ya se piden en el mercado secundario por la entrada a algunos partidos han convertido el de 2026 en el Mundial más caro de la historia, según un reporte de EFE.

La más grande

Del “micromundial” de Catar, el más pequeño desde el de Uruguay en 1930, se pasa a una Copa del Mundo gigantesca, cuyos desplazamientos, cambios de altitud y temperaturas pueden afectar al rendimiento de las selecciones.

A priori, entre las beneficiadas por menores desplazamientos están Francia (537,5 kilómetros de separación entre las sedes de sus partidos en la primera fase) o Argentina (742 kilómetros).

En sentido contrario, Colombia recorrerá 2897 kilómetros, casi el doble que Portugal (1545), su gran rival en el grupo K.

El conjunto cafetero se enfrentará además a los cambios de altitud. Debuta en Ciudad de México a 2240 metros y cierra la primera fase en Miami, al nivel del mar, diez días después.

Estadios

La candidatura estadounidense optó por aprovechar los estadios que utilizan los equipos de la NFL, algunos en uso compartido con equipos de la MLS (Seattle, Boston y Atlanta).

Eso le garantizaba recintos modernos y aforos de más de 50.000 espectadores, pero también la necesidad de retirar el césped artificial y adaptar las dimensiones del terreno de juego.

Ocho de los once estadios estadounidenses han tenido que poner césped natural de alta calidad.

Para evitar que suceda como en la Copa América 2024 o el Mundial de Clubes, cuando hubo numerosas quejas por el estado del terreno de juego, la FIFA dispuso que el césped se instalase dos meses antes y que, en el mes previo al comienzo de la competición, no se haya desarrollado ninguna actividad en el mismo.

El VAR

El videoarbitraje (VAR) tendrá más atribuciones durante el Mundial, en el que podrá revisar saques de esquina, segundas tarjetas amarillas y las tarjetas concedidas al equipo equivocado.

Además, los árbitros iniciarán una cuenta regresiva de 5 segundos si consideran que los jugadores tardan demasiado en los saques de banda y los saques de meta a balón parado, y las sustituciones deberán completarse en no más de 10 segundos; de lo contrario, el sustituto deberá permanecer fuera del campo durante al menos un minuto.

El Mundial 2026 introduce por primera vez la ronda de dieciseisavos de final, a la que accederán los dos primeros de cada uno de los doce grupos y los ocho mejores terceros.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Perú: el duelo final entre Fujimori y Sánchez por tomar el bastón de mando
2
El Mundial de los récords, bajo la mirada crítica de Óscar Galdo
3
Diputados aprueba la Ley 161 de Estados de Excepción y la remite al Ejecutivo para su promulgación
4
Más de 1 millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas de GLP ingresaron a La Paz y El Alto pese a los bloqueos
5
Intervención en San Julián deja 35 heridos y muestra civiles armados

Lo más compartido

1
Estados Unidos emite visas a selección de Irán rumbo al Mundial 2026
2
Gobernador de Santa Cruz respalda trabajo de la Policía tras operativo en San Julián
3
Empresarios de Cochabamba registran pérdidas Bs 2 mil millones por los bloqueos
4
Paz podrá usar militares para desbloquear rutas con ley para declarar estado de excepción
5
Policía interviene el bloqueo en San Julián en la ruta al Beni y la Chiquitanía

Más en Fútbol

07/06/2026
Óscar Galdo habla sobre el Mundial 2026, en Podcast Los Tiempos
El periodista deportivo, Óscar Galdo, asegura que el Mundial 2026 tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los eventos más espectaculares que...
Ver más
07/06/2026
El Mundial de los récords, bajo la mirada crítica de Óscar Galdo
El próximo 11 de junio comenzará una Copa del Mundo distinta a todas las anteriores. No será únicamente el campeonato más grande de la historia por la cantidad...
Ver más
Después de 20 años, el fútbol se prepara para la ausencia en los campos deportivos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Neymar, quienes llegan al Mundial de 2026 como supervivientes...
Ver más
07/06/2026
Messi, Ronaldo, Modric y Neymar, cuatro grandes alistan su despedida
Aproximadamente 6.000 millones de personas (de 8.300 millones que habitan el planeta) seguirán los partidos del Mundial de Fútbol 2026 a partir del 11 de junio a través de diversas plataformas...
Ver más
07/06/2026
6.000 millones de personas fijan su mirada en el fútbol
La Selección Boliviana ayer fue goleada por Escocia por 0-4, en un partido amistoso cuyo juego fue dominado por el seleccionado que jugará la Copa del Mundo. La Verde no mostró nada en el campo de...
Ver más
07/06/2026
En un partido amistoso, Bolivia cae ante Escocia por 4-0 en EEUU
La selección boliviana comenzó su preparación con miras al Mundial 2030 con una derrota por 4-0 frente a Escocia en un partido amistoso internacional disputado en Nueva Jersey, EEUU, según un reporte...
Ver más
06/06/2026
Amistoso: Bolivia cayó ante Escocia en el inicio de su recorrido rumbo al Mundial 2030
En Portada
07/06/2026 País
Paz podrá usar militares para desbloquear rutas con ley para declarar estado de excepción
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para usar a militares en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace...
vista
07/06/2026 País
Defensoría pide investigar uso de armas en San Julián y confirma 33 heridos
La Defensoría del Pueblo dio a conocer este domingo su preocupación ante los hechos de violencia suscitados en el municipio de San Julián, departamento de...
vista
07/06/2026 Fútbol
6.000 millones de personas fijan su mirada en el fútbol
Aproximadamente 6.000 millones de personas (de 8.300 millones que habitan el planeta) seguirán los partidos del Mundial de Fútbol 2026 a partir del 11 de junio...
vista
07/06/2026 Fútbol
El Mundial de los récords, bajo la mirada crítica de Óscar Galdo
El próximo 11 de junio comenzará una Copa del Mundo distinta a todas las anteriores. No será únicamente el campeonato más grande de la historia por la cantidad...
vista
07/06/2026 Fútbol
Óscar Galdo habla sobre el Mundial 2026, en Podcast Los Tiempos
El periodista deportivo, Óscar Galdo, asegura que el Mundial 2026 tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los eventos más espectaculares que...
vista
07/06/2026 Fútbol
Messi, Ronaldo, Modric y Neymar, cuatro grandes alistan su despedida
Después de 20 años, el fútbol se prepara para la ausencia en los campos deportivos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Neymar, quienes...
vista
Actualidad
La llegada de más de 60 flamencos rosados a la laguna Alalay se ha convertido en una de las principales señales de la...
Ver más
07/06/2026 Cochabamba
Los flamencos rosados embellecen Alalay y son una señal de su buen estado
Cada 6 de junio, Bolivia celebra el Día del Maestro, una fecha que reconoce la labor de miles de educadores que más...
Ver más
07/06/2026 Cochabamba
Día del Maestro: educar más allá de las aulas entre vocación y desafíos
Con esta jornada se cumplen 38 días de conflictos en el país y el desabastecimiento de alimentos continúa afectado a la...
Ver más
07/06/2026 Economía
Desabastecimiento: El maple de huevo se vende hasta en Bs 70 en La Paz y El Alto
La Defensoría del Pueblo dio a conocer este domingo su preocupación ante los hechos de violencia suscitados en el...
Ver más
07/06/2026 País
Defensoría pide investigar uso de armas en San Julián y confirma 33 heridos
Deportes
El periodista deportivo, Óscar Galdo, asegura que el Mundial 2026 tiene todos los ingredientes para convertirse en uno...
Ver más
07/06/2026 Fútbol
Óscar Galdo habla sobre el Mundial 2026, en Podcast Los Tiempos
El próximo 11 de junio comenzará una Copa del Mundo distinta a todas las anteriores. No será únicamente el campeonato...
Ver más
07/06/2026 Fútbol
El Mundial de los récords, bajo la mirada crítica de Óscar Galdo
De las muchas singularidades y hechos inéditos que adornan la realización de esta versión del Mundial de Fútbol 2026,...
Ver más
07/06/2026 Fútbol
El ganador del Mundial tendrá que disputar 8 partidos antes de coronarse
Después de 20 años, el fútbol se prepara para la ausencia en los campos deportivos de Lionel Messi, Cristiano...
Ver más
07/06/2026 Fútbol
Messi, Ronaldo, Modric y Neymar, cuatro grandes alistan su despedida
Tendencias
En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni realizó este...
Ver más
05/06/2026 Medio Ambiente
Beni: Liberan a 2 mil tortuguitas de peta de río en el Día Mundial del Medio Ambiente
En un esfuerzo conjunto por la preservación de la vida silvestre, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a...
Ver más
01/06/2026 Medio Ambiente
El exitoso plan de repoblamiento de tortugas en el río Manuripi
Doble Click
La plataforma ambiental Piensa Verde avanza en la fase definitiva de sus Fondos Concursables 2026, un mecanismo de...
Ver más
07/06/2026 Vida
Cuatro proyectos aspiran a ganar los fondos concursables de Piensa Verde 2026
Galia Sejas y Gabriela Calizaya son las nuevas soberanas de la Morenada UNITEPC.
Ver más
07/06/2026 Sociales
La morenada UNITEPC elige a su Ñusta y Predilecta 2026
La autora, directora, ilustradora y activista franco-iraní Marjane Satrapi, conocida principalmente por su serie de...
Ver más
04/06/2026 Cultura
Muere "de tristeza" a los 56 años Marjane Satrapi, la novelista gráfica y cineasta franco-iraní de "Persépolis"
El Coro Vox Haus, dirigido por la maestra Katia Escalera, simultáneamente con el Ensamble Orquestal Ánima Cantis, con...
Ver más
03/06/2026 Cultura
Vox Haus y Anima Cantis se unen para interpretar “Fantasía Friki”