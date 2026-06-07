El ganador del Mundial tendrá que disputar 8 partidos antes de coronarse

De las muchas singularidades y hechos inéditos que adornan la realización de esta versión del Mundial de Fútbol 2026, destaca su huella de grandeza. Todos sus datos superan a los anteriores mundiales. Más equipos, más países organizadores, más estadios, más dinero, etc. En lo que sigue, algunos hechos únicos que caracterizan a esta versión mundialista.

Debutantes



La participación de las debutantes Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curaçao, la presencia de selecciones como Haití y RD Congo -ambas 52 años después de su única aparición-, o de Irak -ausente desde 1986-, convierten la Copa del Mundo 2026 en la más exótica de la historia, con partidos que pocos apostaron que se verían en una fase final.

Entradas caras



En un mercado como el estadounidense en el que es legal la reventa, los “precios dinámicos”, que se ajustan en función de la demanda y disponibilidad para cada partido se han convertido en objeto de polémica. Es un sistema que, principio, también propicia que bajen, pero con 500 millones de peticiones de entradas, la mayoría se ha disparado.



La FIFA argumenta que sacó más de 100.000 boletos a 60 euros (unos 70 dólares) y que el objetivo ha sido optimizar los ingresos maximizando la asistencia a los estadios. Recuerda, además, que el 90 % de los ingresos se reinvierte en el fútbol mundial, pero los miles de dólares que ya se piden en el mercado secundario por la entrada a algunos partidos han convertido el de 2026 en el Mundial más caro de la historia, según un reporte de EFE.

La más grande



Del “micromundial” de Catar, el más pequeño desde el de Uruguay en 1930, se pasa a una Copa del Mundo gigantesca, cuyos desplazamientos, cambios de altitud y temperaturas pueden afectar al rendimiento de las selecciones.



A priori, entre las beneficiadas por menores desplazamientos están Francia (537,5 kilómetros de separación entre las sedes de sus partidos en la primera fase) o Argentina (742 kilómetros).



En sentido contrario, Colombia recorrerá 2897 kilómetros, casi el doble que Portugal (1545), su gran rival en el grupo K.



El conjunto cafetero se enfrentará además a los cambios de altitud. Debuta en Ciudad de México a 2240 metros y cierra la primera fase en Miami, al nivel del mar, diez días después.

Estadios



La candidatura estadounidense optó por aprovechar los estadios que utilizan los equipos de la NFL, algunos en uso compartido con equipos de la MLS (Seattle, Boston y Atlanta).



Eso le garantizaba recintos modernos y aforos de más de 50.000 espectadores, pero también la necesidad de retirar el césped artificial y adaptar las dimensiones del terreno de juego.



Ocho de los once estadios estadounidenses han tenido que poner césped natural de alta calidad.



Para evitar que suceda como en la Copa América 2024 o el Mundial de Clubes, cuando hubo numerosas quejas por el estado del terreno de juego, la FIFA dispuso que el césped se instalase dos meses antes y que, en el mes previo al comienzo de la competición, no se haya desarrollado ninguna actividad en el mismo.

El VAR



El videoarbitraje (VAR) tendrá más atribuciones durante el Mundial, en el que podrá revisar saques de esquina, segundas tarjetas amarillas y las tarjetas concedidas al equipo equivocado.



Además, los árbitros iniciarán una cuenta regresiva de 5 segundos si consideran que los jugadores tardan demasiado en los saques de banda y los saques de meta a balón parado, y las sustituciones deberán completarse en no más de 10 segundos; de lo contrario, el sustituto deberá permanecer fuera del campo durante al menos un minuto.



El Mundial 2026 introduce por primera vez la ronda de dieciseisavos de final, a la que accederán los dos primeros de cada uno de los doce grupos y los ocho mejores terceros.